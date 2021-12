FC Groningen-trainer Danny Buijs was dinsdagavond vol onbegrip over de razendsnelle rode kaart die Neraysho Kasanwirjo ontving in het uitduel met AZ. Mede daardoor verloor de ploeg van Buijs met 1-0 van de Alkmaarders.

"Helaas hebben we hier te maken met mensen die nooit hebben gevoetbald", zei Buijs voor de camera van ESPN. "Hij neemt de bal verkeerd aan en wil deze nog wegtikken. Het is geen schoppende beweging en ook niet bewust. Het is gewoon een ongelukkige actie."

Kasanwirjo was na drie minuten en vijftien seconden te laat bij de bal en zette zijn noppen in het been van Dani de Wit, waarna scheidsrechter Martin van den Kerkhof de verdediger van FC Groningen direct van het veld stuurde. Het was daarmee de snelste rode kaart in de Eredivisie sinds 3 februari 2015, toen PSV'er Jetro Willems na 29 seconden rood kreeg. Dat is nog altijd het competitierecord.

"Iemand die wel gevoetbald heeft zou beter inschatten of dit een bewuste overtreding is of dat een speler hier zijn eigen fout probeert te corrigeren", vervolgde Buijs. "Dat laatste was natuurlijk het geval. Ik weet dat omdat ik zelf ook gevoetbald heb. Natuurlijk raakt hij hem en is het een overtreding. Maar het is geen rode kaart, omdat je weet dat hij het niet bewust doet."

'Ga lekker onder de kerstboom een oliebol eten'

Buijs, die met zijn ploeg nog stand hield tot de 68e minuut, was niet alleen gefrustreerd over de snelle rode kaart. De coach baalde ook van een gele kaart die hij ontving vanwege aanmerkingen op de leiding.

"Ik wil er niet te veel over zeggen, want dadelijk hangt de tuchtcommissie weer aan mijn broek. Maar die vierde officials zijn echt om te huilen", aldus Buijs. "Met wat voor intentie komen zij naar de wedstrijd toe? Er is geen scheldwoord gevallen en dan hoor ik die vierde man roepen: Buijs gele kaart, Buijs gele kaart. En tegen mijn andere stafleden: moet je ook een gele kaart? Zelfs tegen de dokter. Ga lekker onder de kerstboom een oliebol eten en kom lekker tot rust."

Voor FC Groningen was de nederlaag in Alkmaar de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning. De Groningers bezetten halverwege het seizoen de twaalfde plaats en moeten na de winterstop handhaving zien af te dwingen. De nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen staat slechts zes punten boven de degradatiestreep.

