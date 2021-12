FC Groningen heeft dinsdag na de snelste rode kaart in bijna zeven jaar verloren van AZ. De ploeg van trainer Danny Buijs kreeg al na ruim drie minuten spelen een rode kaart en moest zich met tien man gewonnen geven in Alkmaar: 1-0.

Neraysho Kasanwirjo plantte na drie minuten en vijftien seconden zijn noppen in het been van Dani de Wit, waarna scheidsrechter Martin van den Kerkhof de verdediger van FC Groningen direct van het veld stuurde. Het was daarmee de snelste rode kaart in de Eredivisie sinds 3 februari 2015, toen PSV'er Jetro Willems na 29 seconden rood kreeg. Dat is nog altijd het competitierecord.

AZ leek al vrij snel te profiteren van het overtal, want na tien minuten brak Yukinari Sugawara met een fraaie volley de ban. Terwijl FC Groningen al klaar stond om af te trappen, keurde de videoscheidsrechter het openingsdoelpunt af vanwege nipt buitenspel.

FC Groningen hield vervolgens met tien man lang stand in Alkmaar, maar in de 68e minuut was het alsnog raak voor het dominante AZ. Jesper Karlsson kegelde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de kruising. Daarmee bezorgde hij de thuisploeg een perfecte decembermaand, ook al was FC Groningen in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker.

De ploeg van trainer Pascal Jansen won al zijn vijf competitiewedstrijden in de laatste maand van het jaar. Door de zeges op Fortuna Sittard (2-1), Sparta Rotterdam (3-1), Ajax (1-2), Willem II (4-1) en dus FC Groningen zijn de Alkmaarders na een slechte competitiestart opgeklommen naar de vijfde plaats op de ranglijst. AZ verloor op 7 november tegen Feyenoord voor het laatst (1-0).

Voor FC Groningen is het alweer de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning. De Groningers bezetten halverwege het seizoen de twaalfde plaats en moeten na de winterstop handhaving zien af te dwingen. De nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen staat slechts zes punten boven de degradatiestreep.

Jesper Karlsson schonk AZ met zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen de zege op FC Groningen.

