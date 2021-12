Juventus heeft dinsdag de vierde overwinning in de laatste vijf Serie A-wedstrijden geboekt. De club uit Turijn versloeg laagvlieger Cagliari met 2-0. Atalanta leed juist voor de tweede keer op rij puntenverlies: 0-0 bij Genoa.

Juventus dankte de overwinning tegen Cagliari aan Moise Kean en Federico Bernardeschi. De 21-jarige Kean werkte de bal vlak voor rust van dichtbij binnen door een schot van Bernardeschi van richting te veranderen. Diezelfde Bernardeschi maakte in de slotfase het tweede doelpunt.

Matthijs de Ligt had een basisplaats bij Juventus en deed de hele wedstrijd mee. De oud-Ajacied kreeg eerder op de avond nog kritiek van Juventus-directeur Maurizio Arrivabene. De Ligt zou zich namelijk minder met een transfer moeten bezighouden.

"De Ligt is een geweldige verdediger. Maar hij moet zijn werk doen, dan doen wij het onze", zei Arrivabene, die ook een sneer gaf aan Pablo Dybala. Ook de Argentijn zou willen vertrekken bij Juventus. "Tegenwoordig zijn spelers loyaler naar hun agenten dan naar de club waar ze voor spelen."

Atalanta moet een pas op de plaats maken in de titelstrijd. Foto: Getty Images

Atalanta niet voorbij degradatiekandidaat

Nummer vier Atalanta wist voor de tweede keer op rij niet te winnen in de Serie A. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini kwam bij het laaggeklasseerde Genoa niet verder dan 0-0 en moet een pas op de plaats maken in de titelstrijd.

Atalanta had alle recht op de drie punten bij Genoa, maar de bal wilde er niet in. De bezoekers hadden 67 procent balbezit en veel meer schoten (zestien om een). Duván Zapata, Ruslan Malinovskyi en Merih Demiral kregen de bal er echter niet in.

Bij Atalanta hadden Teun Koopmeiners en Hans Hateboer een basisplaats. Marten de Roon viel in de rust in. Koopmeiners werd in de slotfase vervangen. Atalanta heeft nu nog een voorsprong van vier punten op nummer vijf Juventus.

