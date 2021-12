De problemen voor PEC Zwolle nemen verder toe in de Eredivisie. De hekkensluiter verloor dinsdag met 1-0 bij Vitesse, waardoor de ploeg van trainer Dick Schreuder met slechts zes punten op zak de winterstop ingaat.

PEC begon nog vol goede moed aan het duel in Arnhem en leek op slag van rust op 0-1 te komen. De openingstreffer van Mustafa Saymak werd echter afgekeurd door de videoscheidsrechter, omdat Luka Adzic in de aanloop naar de treffer millimeters buitenspel stond.

Twee minuten na de onderbreking was het raak voor Vitesse. Na knullig balverlies van Thomas van den Belt kwam de bal bij Loïs Openda, die vakkundig afrondde en daarmee zijn tiende Eredivisie-doelpunt van het seizoen maakte. Daar bleef het ook bij in Arnhem.

PEC won pas een van zijn achttien competitieduels voor de winterstop: thuis tegen Heracles Almelo op 23 oktober (1-0). Van de overige zeventien duels gingen er liefst veertien verloren en eindigden er drie in een gelijkspel. Vorige maand stapte trainer Art Langeler op vanwege de teleurstellende resultaten. Hij werd opgevolgd door Schreuder, die bij Vitesse als assistent werkzaam was.

PEC is niet de slechtste hekkensluiter ooit bij het ingaan van de winterstop. FC Emmen had vorig seizoen halverwege de competitie nog niet gewonnen en stond na zeventien duels op vijf punten. De Drenten pakten in de tweede seizoenshelft liefst 25 punten, maar degradeerden alsnog via de nacompetitie.

Voor PEC is het gat met nummer zeventien Sparta Rotterdam zes punten, al speelt Sparta donderdag nog tegen RKC. De nummers zeventien en achttien degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks uit de Eredivisie. Vitesse meldt zich door de vijfde wedstrijd op rij zonder nederlaag in de top vier van de ranglijst.

Loïs Openda maakt het winnende doelpunt voor Vitesse. Loïs Openda maakt het winnende doelpunt voor Vitesse. Foto: Pro Shots

