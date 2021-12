In de Serie A heeft zich dinsdag een bizar tafereel afgespeeld. Terwijl Salernitana vanwege verschillende coronagevallen in de selectie had aangekondigd niet op te komen dagen, stapte tegenstander Udinese toch het veld op om aan een straf te ontsnappen.

Daags voor de wedstrijd in Udine bleek er sprake van een corona-uitbraak in de selectie van Salernitana. De plaatselijke gezondheidsautoriteiten verboden de spelers van de club daarop een wedstrijd te spelen, waardoor duidelijk was dat het uitduel met Udinese niet door kon gaan.

Opmerkelijk genoeg besloot de Italiaanse voetbalbond geen streep door de wedstrijd in de Serie A te halen. De spelers van Udinese arriveerden daarom 'gewoon' in het eigen stadion voor het duel, dat oorspronkelijk om 18.30 uur van start zou gaan.

Een uur voor de aftrap in Stadio Friuli maakte Udinese via Twitter de opstelling bekend, waarin plaats was voor onder anderen voormalig NEC-speler Bram Nuytinck. De spelers kwamen ook het veld op, maar daar bleef het bij.

Scheidsrechter Giacomo Camplone moest volgens de regels 45 minuten wachten totdat hij de wedstrijd definitief kon staken. Om 19.15 uur stapten de spelers van het veld. Volgens Udinese-trainer Pierpaolo Marino was zijn ploeg volgens de reglementen verplicht om aanwezig te zijn.

De Italiaanse voetbalbond gaat nu bepalen wat er met de wedstrijd gaat gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk wordt Salernitana een reglementaire 3-0-nederlaag toegekend omdat het niet kwam opdagen in Udine.

Het is sowieso onduidelijk of de club ook na de winterstop actief in de Serie A is. De hekkensluiter, waar voormalig Frans international Franck Ribéry onder contract staat, moet voor 1 januari een nieuwe eigenaar hebben gevonden om de licentie veilig te stellen.

Na 45 minuten wachten werd de wedstrijd definitief gestaakt. Na 45 minuten wachten werd de wedstrijd definitief gestaakt. Foto: Getty Images

Napoli kwam eerder niet opdagen vanwege coronagevallen

Het is niet de eerste keer in Italië dat een tegenstander niet komt opdagen vanwege coronagevallen. Vorig jaar ontstond er een rel toen Napoli een reglementaire nederlaag en één punt in mindering kreeg opgelegd, omdat de Napolitanen de topper tegen Juventus hadden gemist.

Napoli mocht vanwege twee coronagevallen in de selectie van de plaatselijke gezondheidsautoriteiten niet afreizen naar Turijn, maar ook toen weigerde de Italiaanse bond de wedstrijd af te blazen.

Napoli tekende tot twee keer toe vergeefs beroep aan, maar het Italiaans olympisch comité oordeelde uiteindelijk dat het duel alsnog moest worden gespeeld. Juventus won het duel uiteindelijk met 2-1.