Ook in Duitsland zijn voorlopig geen fans meer welkom bij voetbalwedstrijden. Bondskanselier Olaf Scholz heeft dinsdag onder meer een toeschouwersverbod in de Bundesliga afgekondigd uit angst voor de omikronvariant van het coronavirus.

Het verbod gaat op 28 december in. Momenteel viert de Bundesliga winterstop. Het eerstvolgende duel, tussen koploper Bayern München en Borussia Mönchengladbach, staat op 7 januari gepland. Hoewel niet is bekendgemaakt hoelang het verbod gaat duren, is al zeker dat die wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld gaat worden.

Het toeschouwersverbod bij sportwedstrijden is een van de maatregelen die de Duitse overheid neemt vanwege de opkomst van de besmettelijkere omikronvariant. Ook grote evenementen zijn in Duitsland niet meer toegestaan. Clubs en discotheken moeten op 28 december hun deuren sluiten.

Begin deze maand besloot de federale overheid al om nog maar vijftienduizend toeschouwers toe te laten in de Duitse voetbalstadions. Supporters werden ook verplicht een mondkapje te dragen. Ook gold overal de 2G-maatregel, wat betekende dat alleen gevaccineerden of toeschouwers die onlangs hersteld zijn van het coronavirus welkom waren.

Enkele deelstaten besloten echter strengere maatregelen te treffen vanwege de oplopende coronacijfers. Zo speelde Bayern München zijn thuiswedstrijden sinds begin december in een lege Allianz Arena, omdat de minister-president van Beieren een toeschouwersverbod afkondigde.

Duitsland is na Nederland en Schotland het derde land in Europa waar geen fans welkom zijn bij sportwedstrijden. In Nederland stond het demissionaire kabinet vanaf halverwege november geen toeschouwers meer toe in onder meer de Eredivisie. De Nederlandse clubs worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten.