De Afrika Cup in Kameroen lijkt volgende maand toch door te gaan. Het landentoernooi in Afrika staat hevig ter discussie vanwege de coronacrisis, maar voorzitter Patrice Motsepe van de Afrikaanse voetbalbond CAF rekent erop dat het "gewoon" doorgaat.

"Ik ga op 9 januari naar de openingswedstrijd tussen Kameroen en Burkina Faso kijken", zei Motsepe dinsdag. Hij reageerde op berichten in de media dat de CAF zou overwegen het toernooi uit te stellen, uit angst voor de omikronvariant van het coronavirus die voor het eerst in Zuid-Afrika werd ontdekt.

De European Club Association (ECA), de belangenbehartiger van de grootste voetbalclubs van Europa, dreigde vorige week geen spelers vrij te geven voor de Afrika Cup. "Voor zover wij weten heeft de CAF nog geen geschikt medisch en operationeel protocol voor het toernooi. Daardoor zijn clubs nog niet in staat om spelers voor de Afrika Cup vrij te geven", stelde de ECA. Volgens Motsepe ligt de organisatie van de Afrika Cup op schema.

De zorgen over de Afrika Cup namen de afgelopen weken toe vanwege de omikronvariant. Niet alleen bondscoaches van deelnemende landen vroegen zich af of het wel verstandig is het toernooi volgende maand in Kameroen te houden. Engelse voetbalclubs staan ook niet te popelen om hun Afrikaanse spelers af te vaardigen.

Bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk zouden die eerst weer in quarantaine moeten voordat ze weer in de Premier League mogen uitkomen. Het Engelse profvoetbal heeft al veel last de pandemie. Veel duels werden recentelijk uitgesteld na een corona-uitbraak bij een club.

In Nederland volgen onder meer PSV en Ajax de ontwikkelingen rond de Afrika Cup op de voet. Deze clubs treffen elkaar op 23 januari in Eindhoven. Middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV en topscorer Sébastien Haller van Ajax zijn normaal gesproken basisspelers bij Ivoorkust, dat zich ook voor de Afrika Cup heeft geplaatst. De finale van het toernooi is op 6 februari.