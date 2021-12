Vitesse-PEC Zwolle ·

10' De eerste schietkans is voor de bezoekers uit Zwolle. Slobodan Tedic test doelman Jeroen Houwen met een schot in de korte hoek. Omdat Riechedly Bazoer in de aanloop naar de kans een overtreding heeft gemaakt, krijgt hij de eerste gele kaart voor Vitesse.