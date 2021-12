AZ-FC Groningen ·

3' ROOD FC Groningen!



Wat een dramatische start voor FC Groningen in Alkmaar. Neraysho Kasanwirjo gaat wild een duel in en plant zijn noppen in het been van Dani de Wit. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof is onverbiddelijk en stuurt de verdediger terecht met rood naar de kant.