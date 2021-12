AC Milan en Internazionale krijgen definitief een nieuw stadion, zo is dinsdag bekendgemaakt. De clubs uit Milaan zullen vanaf 2027 in 'La Cattedrale' spelen, dat naast het huidige San Siro gebouwd wordt.

In het nieuwe stadion is er plek voor 65.000 mensen, zo'n 15.000 minder dan in San Siro. Het nieuwe onderkomen zal ook San Siro gaan heten, maar de ontwerpers van architectenbureau Populous hebben voor 'La Cattedrale' als werktitel gekozen.

Het ontwerp van het nieuwe stadion is gebaseerd op de Duomo en de Galleria Vittorio Emanuele, twee iconische gebouwen in Milaan. Rondom het stadion zal bovendien een park van 50.000 vierkante meter verrijzen. Auto's zijn in het gebied verboden.

San Siro, dat officieel Stadio Giuseppe Meazza heet, werd in 1928 gebouwd en is de laatste jaren verpauperd. Sinds 1947 delen AC Milan en Internazionale het stadion waarin in 2016 voor het laatst een Champions League-finale werd gespeeld. De titel ging toen naar Real Madrid, dat na strafschoppen stadgenoot Atlético versloeg.

AC Milan en Internazionale bereikten twee jaar geleden al een akkoord over de sloop van het iconische San Siro, maar door de coronacrisis werden de plannen keer op keer uitgesteld. Het is niet bekend hoeveel het nieuwe stadion gaat kosten.