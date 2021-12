Tottenham Hotspur overweegt serieus om juridische stappen te ondernemen vanwege de reglementaire nederlaag die het kreeg opgelegd in de Conference League. Omdat de Engelse club door een beslissing van de UEFA met 0-3 van Stade Rennais verloor, overwinterde Vitesse.

Tottenham verzocht de UEFA om de laatste groepswedstrijd tegen Rennes op 9 december uit te stellen, vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie. Er kon later in de maand geen nieuwe datum gevonden worden vanwege het drukke speelschema.

De UEFA gaf Tottenham maandag een reglementaire 0-3-nederlaag voor die niet gespeelde groepswedstrijd, waardoor de Engelsen uit de Conference League liggen en Vitesse als nummer twee van de groep doorgaat naar de eerste knock-outfase.

Tottenham-manager Antonio Conte laat dinsdag op een persconferentie weten dat de club kijkt naar juridische stappen tegen het besluit van de UEFA. "En daar hebben we zeer veel vertrouwen in", aldus de Italiaan.

Eindstand groep G Conference League 1. Stade Rennais 6-14 (+6)

2. Vitesse 6-10 (+3)

3. Tottenham Hotspur 6-7 (0)

4. NS Mura 6-3 (-9)

Conte: 'Misschien stonden er persoonlijke belangen op het spel'

"Eerlijk gezegd is het voor mij, de club en onze fans ongelooflijk dat de UEFA deze beslissing heeft genomen", vervolgde Conte. "Het is zeker oneerlijk. We verdienen het om voor kwalificatie op het veld te spelen, niet op deze manier. Ik ben erg teleurgesteld, want iedereen kent het probleem."

Conte is het ook niet eens met de tekst en uitleg van de UEFA om Tottenham een nederlaag op te leggen. "Ik las dat wij niet konden spelen vanwege de coronaproblemen, maar dat betwijfel ik. Misschien stonden er bij de UEFA persoonlijke belangen op het spel."

Door de beslissing van de UEFA neemt Vitesse het in de tussenronde van de Conference League op tegen Rapid Wien. De heenwedstrijd in Oostenrijk wordt op 17 februari gespeeld, de return in Arnhem is een week later.