Aanvoerder Jens Toornstra staat op het punt zijn aflopende contract bij Feyenoord te verlengen. Trainer Arne Slot bevestigde dinsdag op een persconferentie in De Kuip dat de 32-jarige middenvelder zo goed als akkoord is met de club.

Toornstra kwam in 2014 over van FC Utrecht en speelde sindsdien 291 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hij is de langst dienende speler in de selectie van de Rotterdammers.

Dit seizoen kwam Toornstra 29 van de 30 wedstrijden in actie voor de ploeg van Slot. Sinds het vertrek van Steven Berghuis en Leroy Fer afgelopen zomer is Toornstra de vaste aanvoerder van Feyenoord.

Het huidige contract van de viervoudig Oranje-international loopt komende zomer af. Het is nog niet bekend met hoeveel jaar het contract verlengd wordt.

Trainer Arne Slot met Jens Toornstra. Trainer Arne Slot met Jens Toornstra. Foto: Pro Shots

'Jens is ook naast het veld een waardevolle speler'

Slot is tevreden met de aanstaande verlenging. "Jens kan terugkijken op een uitstekende eerste seizoenshelft en bovenal op veel uitstekende seizoenen bij Feyenoord", zei Slot dinsdag toen hij gevraagd werd naar de aanstaande contractverlenging van zijn aanvoerder.

"Toornstra staat er altijd als het team of de club hem nodig heeft. Jens is op het veld een waardevolle speler, maar naast het veld ook, met alle ervaring die hij heeft."

Feyenoord, dat derde in de Eredivisie staat, speelt woensdag om 18.45 uur uit tegen sc Heerenveen. Het duel in het Abe Lenstra Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.