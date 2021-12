Feyenoord mist woensdag Gernot Trauner en Luis Sinisterra in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Oostenrijkse verdediger en de Colombiaanse aanvaller ontbreken door blessures in het laatste Eredivisie-duel van de Rotterdammers in 2021.

Trauner was zondag ook al afwezig tijdens De Klassieker in De Kuip tegen Ajax (0-2-nederlaag), nadat hij een week geleden halverwege uitviel in het KNVB-bekerduel met FC Twente (2-1-nederlaag). Sinisterra liep tijdens de topper tegen Ajax een blessure op.

Lutsharel Geertruida is, net als tegen Ajax, waarschijnlijk de vervanger van Trauner centraal achterin. De meest logische vervanger voor Sinisterra is Reiss Nelson, al heeft trainer Arne Slot met Alireza Jahanbakhsh en Cyriel Dessers ook meer aanvallende opties achter de hand.

"We hebben het 'geluk' dat we voor die twee geblesseerde spelers ook uitstekende vervangers hebben", zei Slot dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in De Kuip. "Het is heel normaal dat je wel eens één of twee blessures hebt. Eigenlijk is dat zelfs heel weinig."

Lutsharel Geertruida in actie tijdens De Klassieker. Lutsharel Geertruida in actie tijdens De Klassieker. Foto: Getty Images

'Je weet dat je moet reageren'

Er is Feyenoord veel aan gelegen om tegen Heerenveen eindelijk weer eens te winnen en zo het kalenderjaar nog enigszins goed af te sluiten.

"Als je een topclub bent, weet je dat je moet reageren als je twee keer op rij verloren hebt", vertelde Slot. "We zullen woensdag zien of dat gaat lukken."

Heerenveen tegen Feyenoord begint woensdag om 18.45 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.