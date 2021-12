Sc Heerenveen gaat twee jaar langer door met hoofdsponsor Ausnutria, heeft de Friese club dinsdag bekendgemaakt. De nieuwe overeenkomst met het zuivelconcern loopt tot de zomer van 2024, met een optie voor nog een extra seizoen.

Ausnutria is sinds maart 2020 - vlak voor het begin van coronacrisis in Nederland - hoofdsponsor van Heerenveen. "Dat Ausnutria ons het vertrouwen juist nu in deze bizarre tijden blijft geven als hoofdsponsor, maakt ons als club erg trots", aldus Martin Koopman, de commercieel manager van Heerenveen.

Heerenveen kon voor aanvang van het seizoen 2019/2020 geen hoofdsponsor vinden en speelde toen met het logo van KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) op het tenue. De club kreeg daar geen geld voor.

Heerenveen staat momenteel negende in de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Janssen won afgelopen weekend met 1-2 bij rivaal SC Cambuur.