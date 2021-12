Brian Brobbey keert na een half jaar bij RB Leipzig terug bij Ajax. De Amsterdammers huren de negentienjarige aanvaller voor de rest van het seizoen van de Duitse club.

De terugkeer van Brobbey is opmerkelijk, omdat hij vorig seizoen nog weigerde zijn aflopende contract te verlengen bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2020 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. De spits koos voor een avontuur bij Leipzig, maar dat is tot dusver geen succes.

In zijn eerste maanden in de Bundesliga kreeg Brobbey maar één keer een basisplaats bij Leipzig, waar zijn contract nog tot medio 2025 loopt. Hij scoorde niet.

Voor Ajax speelde Brobbey in totaal negentien wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Ook kwam de jeugdinternational de afgelopen seizoenen regelmatig uit voor Jong Ajax. Daarvoor maakte hij in 29 wedstrijden zestien doelpunten.

"Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt", zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. "Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben."

Brian Brobbey scoorde tot dusver zes keer in negentien wedstrijden voor Ajax. Foto: Pro Shots

Ten Hag meerdere malen lovend over Brobbey

De rentree van Brobbey bij Ajax zal vermoedelijk niet lang op zich laten wachten. Sébastien Haller is voorlopig niet beschikbaar, omdat hij komende maand met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup. Ajax hervat de competitie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Ajax-trainer Erik ten Hag was dit jaar meerdere malen lovend over Brobbey en erkende begin deze maand dat hij nog regelmatig contact heeft met de spits. "Als hij was gebleven, dan had hij de afgelopen tijd meer gespeeld. Dat was goud voor zijn ontwikkeling geweest", zei Ten Hag toen.

"Hij zou met zijn doelpunten, doelgerichtheid, snelheid en charisma de concurrentie aankunnen met Sébastien Haller. Hij kent onze club en past goed in onze kleedkamer."