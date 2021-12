FIFA-voorzitter Gianni Infantino stelt dat veel nationale voetbalbonden voorstander zijn van een WK om de twee jaar. De Zwitser vertelde de 211 bij de wereldvoetbalbond aangesloten landen maandag op een congres dat het controversiële plan miljarden extra gaat opleveren, terwijl Arsène Wenger tegenstanders opriep om zich niet door angst te laten leiden.

"Ons plan is niet alleen in sportief opzicht slim, maar financieel is het ook rendabel. En dat betekent dat er meer geld geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van voetbal over de hele wereld. Iedereen zal hiervan profiteren", zei Infantino op het digitale congres.

Volgens de voorzitter van de FIFA zou een tweejaarlijks WK in de eerste cyclus van vier jaar in totaal 4,4 miljard dollar (zo'n 3,9 miljard euro) extra opleveren. Op dit moment is het nog zo dat het WK eens in de vier jaar wordt gehouden. Het EK zit daar nu tussen.

De FIFA wil het WK al langer om de twee jaar organiseren, zodat het voetbal een nieuwe impuls krijgt voor de nieuwe generatie fans. De UEFA en de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, zijn fel tegen de plannen. Het lijkt erop dat er in Azië, Afrika en Noord- en Centraal-Amerika wél steun is voor de opzet van de wereldvoetbalbond.

De 211 bij de FIFA aangesloten landen konden maandag op het congres hun zegje doen, maar er werd niet gestemd. Infantino wilde niet zeggen of er in de nabije toekomst wel een stemprocedure komt. "Maar als er morgen gestemd zou worden, weet ik zeker dat een meerderheid vóór een tweejaarlijks WK zou stemmen."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sprak zich al fel uit tegen een tweejaarlijks WK. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sprak zich al fel uit tegen een tweejaarlijks WK. Foto: Getty Images

Wenger: 'Bonden laten zich leiden door angst'

Het belangrijkste punt van kritiek is dat het speelschema al overvol is, waardoor er gevreesd wordt dat spelers uitgeput worden. Ook zijn bonden bang dat het WK minder waarde krijgt als het prestigieuze toernooi om de twee jaar wordt gehouden.

Een van de voorvechters voor het omstreden WK-plan is niemand minder dan Wenger. De voormalige coach van Arsenal, sinds 2019 hoofd mondiale voetbalontwikkeling bij de FIFA, ergert zich aan de kritiek van onder meer de Europese voetballanden.

"We hebben met tegenstand te maken. Wat ik jammer vind, is dat 90 procent van de weerstand is gebaseerd op emoties, niet op feiten of een gedegen analyse. We zullen van die emoties af moeten, want ze zijn gebaseerd op angst. Bonden zijn bang dat hun eigen competitie in gevaar komt", aldus Wenger op het congres.

"Jonge fans en de maatschappij vragen om betekenisvolle toernooien. Als wij ze die niet geven, dan zal een andere sport het doen. We kunnen bovendien landen de kans geven om zich te ontwikkelen. Wat mij betreft is dit plan het waard om voor te vechten."