De speelrondes in de Premier League die ingepland staan rond Kerst en Oud en Nieuw worden niet geschrapt. Ondanks het grote aantal coronabesmettingen besloten de twintig clubs maandag dat de wedstrijden indien mogelijk gewoon doorgaan.

Afgelopen weekend werden er vanwege een corona-uitbraak bij meerdere clubs in totaal zes van de tien wedstrijden op het Engelse hoogste niveau afgelast. Reden genoeg voor de clubs om maandag in spoedoverleg bijeen te komen en te bespreken of er met de feestdagen gevoetbald kan worden.

Het kwam uiteindelijk niet tot een stemming, omdat er overeenstemming werd bereikt dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan als een club dertien fitte veldspelers en een keeper op kan stellen.

"We zullen blijven samenwerken met de autoriteiten en ander instanties om de gevallen van COVID-19 in de gaten te houden en daarop anticiperen. Maar voorlopig zijn we van mending dat we veilig wedstrijden kunnen organiseren", zegt voorzitter Trevor Birch in een verklaring van de English Football League (EFL).

Publiek blijft welkom bij wedstrijden

Vorige week werden er 42 spelers in de Premier League positief getest op COVID-19, het grootste aantal sinds het begin van de pandemie. De besmettelijkere omikronvariant van het virus is in Engeland al een stuk meer verspreid dan in Nederland.

Desondanks blijft er ook tijdens de kerstperiode publiek welkom in de stadions, benadrukt de EFL. Er moet wel een coronatoegangsbewijs worden getoond. "We weten zeker dat supporters vertrouwen blijven houden in het bijwonen van wedstrijden en verheugen ons erop hen te verwelkomen."

Om meer ruimte te creëren op de wedstrijdkalender wordt overwogen om geen replays meer te spelen in de derde en vierde ronde van de FA Cup. Ook zouden de halve finales in de League Cup mogelijk niet meer over twee, maar over één wedstrijd worden afgewerkt.

Waar spelers in alle andere topcompetities vrij zijn rond de Kerst, wordt er in Engeland traditioneel gevoetbald met de feestdagen. Zo staat er in de Premier League op Tweede Kerstdag een volledig speelronde ingepland, net als op 28 december en op 2 januari.

