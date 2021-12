Als het WK voetbal in de toekomst om de twee jaar georganiseerd wordt, dan levert dat de FIFA bijna 4 miljard euro aan extra inkomsten op. Dat vertelde de wereldvoetbalbond maandag bij een digitale bijeenkomst aan de ruim tweehonderd lidstaten.

De FIFA presenteerde bij de digitale meeting een onderzoek van het Italiaanse bedrijf Open Economics, dat een inkomstengroei van 4,4 miljard dollar (omgerekend 3,89 miljard euro) voorspelt.

De FIFA werkt al enkele maanden aan een voorstel om het WK niet langer elke vier jaar, maar elke twee jaar te houden. Voormalig Arsenal-manager Arsène Wenger werkt de plannen uit.

De reacties vanuit de voetbalwereld zijn divers. Kleinere voetballanden zien hun kansen op WK-deelname groeien en zijn voorstander van het idee. De Afrikaanse bonden spraken onlangs unaniem hun steun uit.

Vanuit Europa en Zuid-Amerika is er juist veel weerstand tegen het plan. Er wordt gevreesd voor overbelasting van spelers en devaluatie van bestaande competities, waardoor veel clubs in financiële problemen kunnen komen.

Arsène Wenger heeft het plan voor een tweejaarlijks WK uitgewerkt voor de FIFA. Foto: Pro Shots

UEFA en FIFA slaan elkaar om de oren met studies

De laatste weken slaan de UEFA en FIFA elkaar om de oren met verschillende studies, waartoe ze zelf de opdracht hebben gegeven. De UEFA meldde vrijdag dat er in een periode van vier jaar tijd een inkomstenverlies van 2,5 tot 3 miljard euro dreigt voor clubs en nationale bonden, als het WK elke twee jaar georganiseerd zou worden.

Door het WK vaker te organiseren, wordt het toernooi minder exclusief, zo betoogden de onderzoekers. Bovendien worden clubcompetities minder interessant als er elk jaar een EK of WK is.

De FIFA schermde met een wereldwijde peiling onder voetbalfans. Daaruit bleek dat 63,7 procent van de ruim 30.000 fans uit 130 landen voorstander is van een tweejaarlijks WK.

In Europa is het aantal voorstanders kleiner dan op andere continenten, maar gaf nog altijd 48 procent aan voorstander te zijn. 27 procent antwoordde "misschien", 21 procent was tegen een tweejaarlijks WK en 4 procent had geen mening.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino met de wereldbeker. FIFA-voorzitter Gianni Infantino met de wereldbeker. Foto: Getty Images

Elk land zou 15 miljoen per twee jaar krijgen bij tweejaarlijks WK

De FIFA probeerde tijdens de bijeenkomst van maandag vooral om de zorgen in Europa weg te nemen. Zo wees zij erop dat de inkomsten van clubcompetities hoger liggen in een jaar met een WK of EK.

Het grootste deel van de extra inkomsten, zo'n 3,1 miljard euro, zal de FIFA in een solidariteitsfonds storten. Elke nationale bond zal per twee jaar circa 15 miljoen euro daaruit ontvangen.

Volgens de FIFA zullen daardoor de verschillen tussen de "ontwikkelde voetbaleconomieën" en de "minder ontwikkelde voetbaleconomieën" kleiner worden. De rest van de extra winst die de FIFA denkt te maken, gaat naar diverse voetbalgerelateerde ontwikkelingsprojecten.

De FIFA wees er ook op dat er geen sprake zal zijn van extra belasting van voetballers. Er zullen minder kwalificatieduels gespeeld worden bij een tweejaarlijks WK. Die zullen alleen in oktober en maart gehouden worden. Daardoor neemt ook het aantal verre reizen voor spelers af. Voetballers die een groot toernooi hebben gespeeld, krijgen in het FIFA-plan een rustperiode van minimaal 25 dagen.

Het is nog niet bekend wanneer de 211 FIFA-lidstaten mogen stemmen over het tweejaarlijks WK, maar dit zal vermoedelijk niet voor maart gebeuren. Het WK zou op zijn vroegst vanaf 2028 om de twee jaar georganiseerd kunnen worden. Continentale kampioenschappen zoals het EK zullen dan elk oneven jaar plaatsvinden.