Vivianne Miedema neemt het met Arsenal in de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen op tegen het Nederlands getinte VfL Wolfsburg. Titelverdediger FC Barcelona met Lieke Martens werd bij de loting maandag gekoppeld aan rivaal Real Madrid.

De heenwedstrijden van de kwartfinales zijn op 22 en 23 maart. De returns worden een week later afgewerkt.

Oranje-spits Miedema verkeert ook dit seizoen in uitstekende vorm bij Arsenal. Ze maakte onlangs haar honderdste treffer voor de Londense ploeg en werd door de BBC uitgeroepen tot Speelster van het Jaar.

Bij Wolfsburg treft ze met Jill Roord, Dominique Janssen, Shanice van de Sanden, Lynn Wilms en Joëlle Smits vijf Oranje-internationals. De Duitse ploeg won de Champions League tweemaal (in 2013 en 2014), Arsenal was in 2007 de beste van Europa.

Lieke Martens scoorde vorige week nog tweemaal tegen Real Madrid in de met 1-3 gewonnen Clásico. Foto: Getty Images

Miedema in halve finale mogelijk tegen Martens

Voor titelverdediger FC Barcelona kwam er een Clásico tegen Real Madrid uit de koker rollen bij de loting in het Zwitserse Nyon. In de Spaanse competitie heeft de ongeslagen ploeg van Martens een ruime voorsprong op Real, dat slechts achtste staat.

In de andere kwartfinales neemt Daniëlle van de Donk het met recordwinnaar Olympique Lyon (zeven eindzeges) op tegen Juventus. Lineth Beerensteyn speelt met Bayern München tegen Paris Saint-Germain.

Er werd ook direct geloot voor de halve finales. De winnaar van Arsenal-Wolfsburg neemt het daarin op tegen Barcelona of Real Madrid. Lyon of Juventus treft Bayern of PSG in de andere halve eindstrijd. De finale wordt op 22 mei in het stadion van Juventus gespeeld.