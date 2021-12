De opluchting is groot bij Vitesse nu de UEFA eindelijk duidelijkheid heeft verschaft over de apotheose in groep G van de Conference League. Tottenham Hotspur verliest het niet gespeelde duel met Stade Rennais reglementair met 0-3, waardoor de Arnhemmers overwinteren.

"We zijn blij dat de bevestiging nu is gekomen, al blijft het uiteraard een vreemd einde van de groepsfase. Daarnaast zou er in theorie nog een beroep kunnen volgen, al lijkt dat op basis van de eerste signalen niet te gaan gebeuren", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk op de site van Vitesse.

In de laatste speelronde zou Tottenham op 9 december een thuiswedstrijd tegen Stade Rennais spelen, maar dat duel ging niet door vanwege de vele coronabesmettingen bij de thuisploeg. Vitesse kwam wel gewoon in actie tegen NS Mura en won met 3-1, maar wist toen nog niet of die zege voldoende was.

Tottenham had aan een overwinning op Stade Rennais namelijk genoeg gehad om ten koste van Vitesse als nummer twee te overwinteren, maar de UEFA kon geen datum vinden om het duel over te spelen. Maandag volgde het verlossende woord van de voetbalbond, die 'Spurs' een reglementaire nederlaag toekent.

261 Bekijk de samenvatting van Vitesse-NS Mura (3-1)

'Vitesse staat internationaal op de kaart'

Vitesse overwintert en speelt in februari een tweeluik met Rapid Wien, met als inzet een plek bij de laatste zestien. "De afgelopen elf dagen waren natuurlijk bizar. We wisten Mura met 3-1 te verslaan, maar hadden aanvankelijk nog geen idee of we daar blij mee konden zijn, of juist niet", aldus Van Wijk.

"Normaal gesproken weet je na een wedstrijd of een competitie direct waar je aan toe bent, maar nu was er sprake van een onwerkelijke situatie. Een ander besluit hadden we moeilijk te verkroppen gevonden."

Het is de eerste keer in de clubhistorie dat Vitesse weet te overwinteren in een Europees clubtoernooi. "Een prestatie waar eenieder met een geel-zwart hart enorm trots op mag zijn", stelt Van Wijk. "Het is bovendien een enorm compliment aan onze spelers en staf. Vitesse staat internationaal op de kaart."