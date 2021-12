Club Brugge kondigt aan alles in het werk te stellen om de supporters op te sporen die zich zondag in het duel met Anderlecht schuldig maakten aan racisme. Dat meldt de nummer twee van de Belgische competitie maandag op Twitter.

"Club Brugge laat weten dat het samen met de nodige diensten het nodige zal doen om de daders te identificeren en hun een buitengerechtelijk stadionverbod zal opleggen", aldus de regerend landskampioen, waar Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer onder contract staan.

Anderlecht-coach Vincent Kompany was na de topper bij Club Brugge (2-2) woedend op een deel van het thuispubliek. "We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen", liet de Belgische oud-international weten.

"Ik ga ontgoocheld naar huis. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Er mag iets ludieks geroepen worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor ons land. We komen hier gewoon voetballen."

Club Brugge-coach Philippe Clement zei kort na de wedstrijd dat hij geen racistische geluiden had gehoord. "Maar als iemand zulke dingen roept, zijn dat absoluut niet de waarden waar Club Brugge voor staat", zei hij.

Even later volgde Brugge wel met een statement. "Club Brugge, de supporters, de supportersfederatie, staf, spelers, medewerkers en bestuur veroordelen ten strengste elke vorm van racisme. Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze club en hebben geen enkele plaats in het stadion."