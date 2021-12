Vitesse is definitief zeker van overwintering in de Conference League. De UEFA gaf Tottenham Hotspur maandag een reglementaire 0-3-nederlaag voor de niet gespeelde groepswedstrijd tegen Stade Rennais.

Vitesse neemt het in de tussenronde van de Conference League op tegen Rapid Wien. De heenwedstrijd in Oostenrijk wordt op 17 februari gespeeld, de return in Arnhem is een week later.

Tottenham verzocht de UEFA om de laatste groepswedstrijd tegen Rennes op 9 december uit te stellen, vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie. Er kon later in de maand geen nieuwe datum gevonden worden, vanwege het drukke speelschema van de 'Spurs' rond de feestdagen.

Rennes was het direct al oneens met het uitstellen van de wedstrijd. De Fransen wezen de UEFA erop dat Tottenham meer dan het vereiste aantal van dertien beschikbare spelers had.

Eindstand groep G Conference League 1. Stade Rennais 6-14 (+6)

2. Vitesse 6-10 (+3)

3. Tottenham Hotspur 6-7 (0)

4. NS Mura 6-3 (-9)

Vier Nederlandse clubs nog actief in Conference League

Daardoor leek de kans al groot dat Tottenham een reglementaire nederlaag zou krijgen en dat Vitesse op de tweede plaats in de groep zou eindigen. Bij de loting vorige week ging er nog een balletje met de namen van beide clubs in de koker, in afwachting van de officiële beslissing.

Doordat Vitesse nu officieel zeker is van de knock-outfase zijn er na de winterstop vier Nederlandse clubs actief in de Conference League, de nieuwe Europese clubcompetitie. Naast Vitesse speelt ook PSV eerst nog in de tussenronde, waarin de Eindhovenaren het tegen Maccabi Tel Aviv opnemen.

AZ en Feyenoord zijn als groepswinnaars al zeker van een plek in de achtste finales, die op 10 en 17 maart gespeeld worden. Met Champions League-deelnemer Ajax is er na de winter nog een vijfde Nederlandse club actief in de Europa.