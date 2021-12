Bij Anderlecht is de maat vol na de door racistische uitingen ontsierde topper tegen Club Brugge (2-2). Verdediger Wesley Hoedt vindt dat de Pro League actie moet ondernemen, nadat trainer Vincent Kompany, stafleden en spelers racistisch werden bejegend door een deel van het thuispubliek.

"Echt, ik walg ervan", zei de 27-jarige Hoedt na de topper volgens Sporza. "Als voetbalfan kom je naar het stadion om je club aan te moedigen. Er lopen spelers op het veld van alle nationaliteiten, die allemaal gelijk zijn. En dat ga je dit soort dingen doen... Wij als spelers zijn het beu."

Anderlecht-coach Kompany zei na het 2-2-gelijkspel dat hijzelf, stafleden en spelers de hele wedstrijd onder meer werden uitgemaakt voor "bruine apen". De oud-verdediger was zichtbaar ontdaan en liet de verplichte persconferentie na de wedstrijd schieten.

Doelpuntenmaker Hoedt, die net als landgenoot Joshua Zirkzee een basisplaats had bij Anderlecht, snapt niet waar het gedrag van de daders vandaan komt. "Al heb je geen respect voor de coach Kompany, dan moet je als Belg toch wel respect hebben voor hem als persoon en zijn spelers - welke clubkleuren hij ook verdedigt?"

Volgens Anderlecht-trainer Vincent Kompany werden hij, zijn staf én zijn spelers racistisch bejegend door fans van Club Brugge. Volgens Anderlecht-trainer Vincent Kompany werden hij, zijn staf én zijn spelers racistisch bejegend door fans van Club Brugge. Foto: Getty Images

'Wij kunnen hier als spelers niet veel aan doen'

De wedstrijd werd overigens niet stilgelegd. Club Brugge bracht na de uitspraken van Kompany wel een verklaring naar buiten waarin het "elke vorm van racisme" veroordeelt. "Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel."

Wat Hoedt betreft, is er snel actie nodig. "Fans moeten op bepaalde vlakken in de spiegel kijken. Dit soort dingen hoort niet thuis in een stadion, maar wij kunnen daar als spelers niet veel aan doen. Dat moet vanuit de Pro League en de supporters zelf komen. Misschien moet er nog maar eens actie ondernomen worden."

Ook de Belgische topspits Romelu Lukaku, die zijn loopbaan bij Anderlecht begon en nu bij Chelsea speelt, liet van zich horen op sociale media en richtte zich tot de Pro League. "Ik hoop dat jullie nu wel eens in actie schieten. Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg!"

De Pro League hield het zondag net als Brugge bij een korte verklaring. "Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn."