Xavi Simons heeft zondagavond met volle teugen genoten van zijn basisdebuut bij Paris Saint-Germain. Het Nederlandse toptalent stond tegen de amateurs van SC Feignies (0-3-zege) in de Coupe de France negentig minuten op het veld.

"Ik voel me persoonlijk goed. Ik ben niet alleen heel blij met mijn basisdebuut, maar ook dat ik direct de hele wedstrijd mocht spelen", zegt Simons op de site van Paris Saint-Germain. "Het is al helemaal mooi dat ik met deze topspelers op het veld mag staan. Ik zal hard blijven werken."

De pas achttienjarige Simons, zoon van oud-voetballer Regillio Simons, verliet de jeugdopleiding van FC Barcelona in de zomer van 2019 voor die van Paris Saint-Germain en speelde vorig seizoen al twee wedstrijden in de hoofdmacht van de Parijzenaars.

Tegen SC Feignies stond de aanvallende middenvelder als rechtsbuiten geposteerd, in een voorhoede met spits Mauro Icardi en Kylian Mbappé. Ook onder anderen Keylor Navas en Sergio Ramos kregen een basisplek van trainer Mauricio Pochettino, die zag dat zijn ploeg niet in staat was om een monsterzege te boeken.

"Alles ging goed", concludeerde Simons. "We wisten dat we tegen een ploeg speelden die in de omschakeling gevaarlijk zou kunnen worden, maar dat hebben we de hele wedstrijd kunnen voorkomen. Met de juiste mentaliteit en met respect voor de tegenstander hebben we precies gedaan wat we moesten doen."

Paris Saint-Germain staat nu in de zestiende finales van de Coupe de France en sluit het kalenderjaar woensdagavond af met een uitwedstrijd tegen FC Lorient in de Ligue 1. De ploeg van Simons gaat na achttien speelronden fier aan kop.