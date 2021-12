De clubleden van FC Barcelona hebben zondag met een grote meerderheid ingestemd met de renovatie- en uitbreidingsplannen voor Camp Nou. Voor het ambitieuze project dient de Spaanse grootmacht, die gebukt gaat onder een zware schuldenlast, een lening van 1,5 miljard euro af te sluiten.

Barcelona meldt dat 87,8 procent van de leden die hebben gestemd, akkoord zijn gegaan met de plannen. In totaal hebben bijna 50.000 leden hun oordeel gegeven over deze kwestie en dat komt overeen met iets meer dan 44 procent van het totale aantal stemgerechtigde leden.

Volgens de clubleiding is de kostbare renovatie van Camp Nou van fundamenteel belang voor de toekomst van Barcelona. Het bestuur rekent op aanmerkelijk hogere inkomsten uit het stadion, onder meer dankzij een grotere capaciteit.

Camp Nou biedt nu nog plaats aan bijna 100.000 toeschouwers en telt na de geplande verbouwing 110.000 zitplaatsen. Het zou jaarlijks gaan om een bedrag van 200 miljoen euro aan extra inkomsten. Met deze inkomsten hoopt de club de lening binnen 35 jaar te kunnen terugbetalen.

Barcelona wil met lening ook selectie versterken

De werkzaamheden gaan vermoedelijk komende zomer van start. De club verwacht in het eerste jaar van de bouwwerkzaamheden nog in Camp Nou te kunnen spelen, maar moet in het tweede jaar uitwijken naar een ander stadion.

Barcelona verwacht dat er met de verbouwing 900 miljoen euro gemoeid zal zijn. Met de lening van 1,5 miljard euro kan de club daardoor niet alleen de kosten van de bouw van het stadion bekostigen, maar ook de selectie versterken.

Barcelona stond op 21 maart van dit jaar al 1,35 miljard euro in het rood en moest om die reden sterspeler Lionel Messi afgelopen zomer laten gaan. Op sportief gebied maakt de club een moeizaam seizoen door. Barça staat slechts zevende in La Liga en liep voor het eerst in achttien jaar de achtste finales van de Champions League mis.