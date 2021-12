Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zondag na het 2-2-gelijkspel van zijn ploeg tegen Tottenham Hotspur stevig uitgehaald naar scheidsrechter Paul Tierney. De Duitser begreep niet waarom Tottenham-spits Harry Kane geen rode kaart had gekregen voor een grove charge.

Kane haalde in de negentiende minuut Andy Robertson met een stevige tackle onderuit en werd door Tierney bestraft met een gele kaart. Een klein kwartier voor tijd werd Robertson zelf wel uit het veld gestuurd voor een harde overtreding op Emerson Royal.

"'Robbo' verdiende een rode kaart. Dat was niet zijn slimste actie. Maar Harry had ook rood moeten krijgen", oordeelde Klopp bij Sky Sports. "Daar was geen twijfel over. 'Robbo' had geluk dat zijn been in de lucht hing. Als dat niet het geval was geweest, dan had hij een gebroken been gehad."

Robertson kreeg in eerste instantie geel van Tierney, maar moest het veld na tussenkomst van de VAR toch verlaten. "We hebben een VAR die vindt dat de tackle van Robertson opnieuw moet worden bekeken. Prima, daar is hij voor. Maar waarom die van Kane dan niet?"

Kane juist verrast door gele kaart

Ook was Klopp niet te spreken over het feit dat Tierney geen strafschop aan Liverpool gaf voor een vermeende overtreding op Diogo Jota. "'Mister Tierney' vertelde me dat Diogo bewust stopte, omdat hij een penalty wilde."

"Maar als je wilt schieten, moet je stoppen. Je kunt niet rennen en schieten tegelijk", vervolgde de 54-jarige coach. "Het zou helpen als hij in het verleden zelf had gevoetbald. Ik heb echt geen idee wat zijn probleem met mij is."

Kane was het niet eens met Klopp dat zijn overtreding bestraft had moeten worden met rood. "Op het veld vond ik het een stevige tackle. Misschien ziet het er wat erger uit als je de beelden vertraagt, maar zulke tackles horen bij een wedstrijd als deze. Om eerlijk te zijn was ik nogal verrast dat ik geel kreeg."

Liverpool speelde mede door een blunder van doelman Alisson met 2-2 gelijk bij Tottenham. 'The Reds' staan tweede en hebben drie punten achterstand op koploper Manchester City.

