Real Madrid heeft zondagavond na zeven overwinningen op rij niet weten te winnen in La Liga. De Madrilenen kwamen niet tot scoren in het thuisduel met Cádiz: 0-0. In de Serie A boekte Napoli een benauwde zege in de topper tegen AC Milan. De ploeg uit Napels zegevierde in San Siro met 0-1 en klom daardoor naar de tweede plek.

Real Madrid leed op 27 oktober voor het laatst puntenverlies in het thuisduel met Osasuna. Toen kwam de ploeg van Carlo Ancelotti niet tot scoren en ook tegen Cádiz lukte dit ondanks meer dan 80 procent aan balbezit niet.

In de aanloop naar het duel kampte 'de Koninklijke' met verschillende coronabesmettingen, waardoor Eden Hazard voor het eerst in drie maanden weer eens in de basis mocht beginnen. De Belg kon echter niet overtuigen bij Madrid, dat vooral in de eerste helft een povere indruk maakte.

Na rust voerde de thuisploeg de druk tegen de tegen nummer negentien van de competitie op en kreeg het kansen op de bevrijdende openingstreffer. Vooral Karim Benzema en Vinícius Júnior kregen mogelijkheden, maar beide aanvallers stuitten op doelman Jeremias Ledesma.

Real Madrid blijft ondanks het gelijkspel overtuigend koploper in de Spaanse competitie. De ploeg van Ancelotti heeft 43 punten uit achttien wedstrijden. Dat zijn er zes meer dan naaste achtervolger Sevilla, dat nog een duel tegoed heeft.

Elif Elmas viert zijn openingstreffer. Elif Elmas viert zijn openingstreffer. Foto: Pro Shots

Napoli stijgt naar tweede plek

Met voormalig PSV-aanvaller Hirving Lozano in de basis schoot Napoli, dat als nummer vier aan de wedstrijd tegen AC Milan begon, uit de startblokken in San Siro. Elif Elmas zette de bezoekers met een rake kopbal uit een hoekschop al na vijf minuten op voorsprong.

Na de openingstreffer trok Napoli zich steeds verder terug en drong AC Milan aan. De thuisploeg wist echter vrijwel geen uitgespeelde kansen te creëren en loste via Zlatan Ibrahimovic en Junior Messias alleen twee dreigende schoten van afstand.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd dacht AC Milan toch een punt aan de topper over te kunnen houden. Franck Kessié schoot de bal overtuigend binnen, maar na tussenkomst van de VAR werd zijn treffer geannuleerd. Olivier Giroud zou de bal al liggend eerder in de aanval vanuit buitenspelpositie hebben aangeraakt.

Napoli wipt dankzij de driepunter over AC Milan en Atalanta heen naar de tweede plek. De ploeg van Luciano Spalletti heeft vier punten minder dan regerend landskampioen Internazionale, dat met 43 punten koploper is.

