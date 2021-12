Ajax won zondag weliswaar van Feyenoord (0-2), maar opnieuw sprankelde de ploeg niet zoals in de eerste maanden van dit seizoen. Trainer Erik ten Hag ziet dat zijn jonge spelers vermoeid zijn na een intensief kalenderjaar.

"Ik ben een tevreden trainer. Waarom? Omdat ik tegen Feyenoord een geweldige mentaliteit in de ploeg zag. Het komt uit de tenen. Een aantal spelers is gewoon moe", aldus Ten Hag, die daarmee doelt op spelers als Jurriën Timber, Antony, Devyne Rensch en Ryan Gravenberch. "Het was een zwaar jaar voor ze."

Rensch maakt een mindere periode door en mocht ondanks de afwezigheid van Noussair Mazraoui niet starten tegen Feyenoord. Basisspelers Gravenberch en Antony konden het verschil niet maken in De Kuip, terwijl Timber in de 73e minuut van De Klassieker met kramp naar de kant ging.

"Neem Timber", vervolgt Ten Hag. "Hij was vorig jaar niet eens basisspeler en nu heeft hij met Oranje een EK gespeeld en ook veel Champions League-wedstrijden. Dan kan het zijn dat je nu, aan einde van dat eerste zware jaar, kramp krijgt. En neem Antony. Waar die jongen dit jaar allemaal geweest is, ook met de Braziliaanse ploeg. Ze zijn jong, maken veel mee en spelen in de Champions League vraagt heel veel, dus ben ik trots dat mijn ploeg tegen Feyenoord zo diep kan gaan."

'Ik verwacht veel van Rensch in 2022'

Het jaar 2021 - waarin Ajax kampioen werd, de KNVB-beker won, de kwartfinales van de Europa League haalde en overwinterde in de Champions League, telt nog één wedstrijd voor de ploeg van Ten Hag. Woensdag wacht in de Johan Cruijff ArenA het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard.

"Ik eis van mijn spelers in die wedstrijd dezelfde mentaliteit en spirit als tegen Feyenoord. En dan kunnen ze de tank weer volmaken, waardoor ze er volgend jaar weer staan."

Ten Hag noemt daarbij ook Rensch, die tegen Feyenoord inviel en tien minuten voor tijd een strafschop verdiende. "Rensch is aan de beterende hand. De manier waarop hij die penalty eruit haalde is het voorbeeld van hoe wij willen dat hij speelt. Hij is zich er bovenop aan het knokken. Ik verwacht veel van hem in 2022."

Ajax tegen Fortuna begint woensdag om 21.00 uur in de ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Marc Nagtegaal. Als de Amsterdammers winnen, zijn ze voor minimaal een dag koploper in de Eredivisie. PSV, dat na zeventien speelronden een punt meer heeft dan Ajax, speelt donderdag thuis tegen Go Ahead Eagles.