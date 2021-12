Yorbe Vertessen is ondanks zijn hoofdrol als invaller tegen RKC Waalwijk niet van plan om bij trainer Roger Schmidt op een basisplek aan te dringen. De Eredivisie-topscorer van PSV droeg zondag met twee goals en een assist bij aan de 1-4-zege in Waalwijk.

"Het is moeilijk om zoiets te vragen. Ik ben daar misschien nog iets te lief voor", reageerde de twintigjarige aanvaller op een vraag van ESPN of hij nu voor een basisplek op de deur gaat kloppen bij Schmidt.

De Belg zag vanaf de bank hoe de Eindhovenaren op bezoek bij de nummer vijftien van de Eredivisie binnen een half uur twee tegenvallers kregen te verwerken. Ritsu Doan en Bruma moesten er met een blessure vanaf, waardoor Carlos Vinícius en Vertessen de kans kregen om zich te laten zien.

Vertessen pakte die kans en leverde met twee goals en een assist voor het eerst in zijn carrière een bijdrage aan drie doelpunten in een Eredivisie-duel. Vooral zijn eerste treffer was er eentje van grote schoonheid. "Het was niet nadenken, maar schieten", blikte hij terug.

"Dit is natuurlijk heel lekker. Maar ik moet deze lijn vast zien te houden en dan komt die basisplek vanzelf wel", aldus de Belg, die na het duel in Waalwijk met zes goals clubtopscorer is. Opvallend genoeg had Vertessen maar 515 speelminuten nodig voor zijn zes doelpunten.

PSV viert een van de vier doelpunten in Waalwijk. PSV viert een van de vier doelpunten in Waalwijk. Foto: Pro Shots

Schmidt: 'Was geen gemakkelijk half jaar'

PSV sluit de zeventiende speelronde mede dankzij de sterke invalbeurt van Vertessen af als koploper. De ploeg van Schmidt heeft één punt meer dan nummer twee Ajax, dat zondag met 0-2 in De Kuip zegevierde.

"Het is fijn om bovenaan te staan, maar meer ook niet", reageerde Schmidt. "Maar ik ben wel heel trots op mijn spelers. Het was geen gemakkelijk half jaar. We speelden veel wedstrijden, hadden weinig rustmomenten en een aantal vervelende blessures."

De trainer had niet alleen complimenten voor zijn ploeg over en stipte nog wat minpunten bij PSV aan. "We hadden de wedstrijd tegen RKC volledig onder controle, maar waren soms iets te veel op eigen succes uit. Mede daardoor bleef een hogere score uit. Maar ik kan na deze overwinning natuurlijk niet teleurgesteld zijn."