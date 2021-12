Chelsea-coach Thomas Tuchel vindt dat de Premier League speelt met de veiligheid van de spelers. De ploeg van de Duitse coach is geplaagd door coronabesmettingen en was zondag gedwongen om de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) af te werken.

Chelsea was teleurgesteld dat het ondanks de afwezigheid van veel spelers zoals Romelu Lukaku, Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner en Callum Hudson-Odoi geen toestemming kreeg om de wedstrijd uit te stellen.

Tuchel is bezorgd om het stijgend aantal besmettingen in zijn selectie en denkt ook dat door het samen reizen en een kleedkamer delen de kans op meer besmettingen groot is. "We praten veel over de veiligheid en het beschermen van spelers, maar ik ben er niet zeker van of we dat vandaag hebben gedaan. We zijn teleurgesteld en boos."

"Als we morgen de volgende test hebben en er is weer iemand positief, dan wil ik overleg met de Premier League over wat ze verwachten. We moesten vandaag drie uur in de bus zitten en samen reizen en waren met elkaar bij het overleg, de lunch en het diner. Deze situatie zal niet stoppen als we dit blijven doen."

De 48-jarige Tuchel is bang dat hij woensdag nog meer spelers moet missen in de wedstrijd tegen Brentford in de League Cup. "Als ze ons laten spelen tegen Brentford, wat moeten we dan doen?", zei de Duitser zondag na de wedstrijd bij Wolves tegen Sky Sports.

De laatste tijd gingen een hoop Premier League-wedstrijden niet door vanwege coronaproblemen bij veel elftallen. Zaterdag werden vijf van de zes duels afgelast en ook zondag was het raak: Everton-Leicester City ging niet door.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League