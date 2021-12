Joey Veerman heeft zondag genoten van de confrontatie tussen SC Cambuur en sc Heerenveen (1-2). De wedstrijd stond voor het eerst in bijna zes jaar op het programma, wat betekende dat de Heerenveen-middenvelder en de meeste andere spelers de Friese derby voor het eerst meemaakten.

"Zonder publiek is het altijd anders, maar vanochtend en gisteren, voor de training en voordat we wegreden, was het al een gekkenhuis. Tijdens de busreis ook. Ik heb nog nooit zoveel politie bij elkaar gezien", zei Veerman tegen ESPN.

De 23-jarige Volendammer merkte ook in het veld dat er meer emotie loskwam dan tijdens andere wedstrijden. Hij betrapte niet alleen andere spelers, maar ook zichzelf erop een kort lontje te hebben.

"Ik moet zeggen: ik kan wel goed overweg met veel jongens van Cambuur, dus je verwacht niet dat je met elkaar in een opstootje terechtkomt. Op de een of andere manier vergeet je dan alles even", aldus Veerman.

"Ik stond zelfs even bijna hoofd tegen hoofd met Erik Schouten (met wie hij eveneens goed overweg kan, red.). Ik heb na afloop nog shirtje met hem geruild. Normaal gesproken klap ik er niet gelijk op, maar zo'n wedstrijd maakt toch iets in je los."

Cambuur speelde een groot deel van de derby met tien man door een rode kaart voor Doke Schmidt. Heerenveen won dankzij twee doelpunten van Henk Veerman, die vroeg én laat in de wedstrijd scoorde.

Het ging er soms verhit aan toe in Leeuwarden. Foto: Pro Shots

