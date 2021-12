PSV is halverwege de competitie koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zondag mede dankzij prachtgoals van Yorbe Vertessen en Philipp Mwene met 1-4 van laagvlieger RKC.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

Vertessen opende na ruim een halfuur spelen de score met een droge volley. Nadat een treffer van Mario Götze nog werd afgekeurd, besliste Cody Gakpo vlak na rust het duel in Waalwijk door een strafschop te benutten.

Philipp Mwene zette PSV met een kiezelhard schot vanaf de achterlijn op 0-3, waarna Vertessen de avond nog meer cachet gaf door de bal fraai over RKC-doelman Etienne Vaessen te stiften. De 1-4 van Jens Odgaard tien minuten voor tijd was voor RKC een doekje voor het bloeden.

Door de ruime overwinning gaat PSV na zeventien speelrondes aan de leiding in de Eredivisie. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft met veertig punten één punt meer dan Ajax, dat eerder op de dag De Klassieker tegen Feyenoord met 0-2 won.

PSV speelt donderdag de laatste competitiewedstrijd van het kalenderjaar. Dan ontvangen de Eindhovenaren Go Ahead Eagles, waarvan in september nog moeizaam werd gewonnen (1-2). Ajax neemt het een dag eerder thuis op tegen Fortuna Sittard, terwijl Feyenoord naar Heerenveen afreist.

Voor RKC nemen de degradatiezorgen toe na de achtste nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Joseph Oosting bezet de vijftiende plaats in de Eredivisie en staat maar twee punten boven de degradatiestreep. Donderdag wacht voor de Brabanders een degradatiekraker tegen nummer zeventien Sparta.

PSV werd in Waalwijk bij de hand genomen door Philipp Mwene en Yorbe Vertessen. PSV werd in Waalwijk bij de hand genomen door Philipp Mwene en Yorbe Vertessen. Foto: Pro Shots

Vertessen scoort acht minuten na invalbeurt

Met Gakpo voor de gepasseerde Carlos Vinícius in de spits domineerde PSV vanaf de aftrap de wedstrijd in Waalwijk. Bruma had na vijf minuten spelen al de 0-1 op de schoen, maar de inzet van de Portugees was een prooi voor RKC-doelman Etienne Vaessen.

Vervolgens moest PSV twee tegenslagen verwerken. Ritsu Doan kon niet meer verder na een botsing met Alexander Büttner, waarna Bruma een minuut later met een hamstringblessure uitviel. Daardoor kwam Vinícius alsnog binnen de lijnen en kreeg ook Vertessen een kans.

Acht minuten na zijn invalbeurt brak Vertessen op fraaie wijze de ban. Een voorzet van Gakpo stuiterde door en belandde bij de Belg, die de bal gelijk op de pantoffel nam en kiezelhard in de kruising schoot. Nog voor rust werd de 0-2 van Mario Götze afgekeurd vanwege buitenspel.

Philipp Mwene krijgt de felicitaties van aanvoerder André Ramalho na zijn fraaie treffer voor PSV. Philipp Mwene krijgt de felicitaties van aanvoerder André Ramalho na zijn fraaie treffer voor PSV. Foto: Getty Images

Mwene schiet vanaf achterlijn binnen

Vlak na de onderbreking werd het alsnog 0-2 voor PSV. Cody Gakpo mocht aanleggen voor een strafschop nadat Mwene tegen de grond werd gewerkt door Melle Meulensteen en de aanvoerder van de bezoekers liet Vaessen wederom kansloos.

RKC leek zich in het vervolg neergelegd te hebben bij een nederlaag en zag PSV in de 61e minuut wederom op indrukwekkende wijze op 0-3 komen. Op aangeven van uitblinker Vertessen schoot Mwene de bal vanaf de achterlijn verwoestend langs Vaessen.

Vertessen maakte er vervolgens ook nog 0-4 van door de bal uit een afgeslagen hoekschop over doelman Vaessen te stiften. Voor de aanvaller was het zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen, waarmee hij clubtopscorer van PSV is.

Tien minuten voor tijd redde Odgaard nog de eer door er 1-4 te maken. De Deen tikte een voorzet van Büttner in de korte hoek, een inzet waarbij de niet onomstreden PSV-doelman Joël Drommel er niet goed uitzag. Het was slechts een smetje op een vrijwel zorgeloze avond voor PSV.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie