Anderlecht-coach Vincent Kompany is woedend op een deel van de supporters van Club Brugge. Die zouden zich zondag tijdens de topper schuldig hebben gemaakt aan racistische uitlatingen jegens de spelers en technische staf van de Brusselse ploeg.

"De staf, de spelers en ikzelf zijn door het publiek in Brugge de hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen. Ik heb het daar heel moeilijk mee", zei een geëmotioneerde Kompany, die de verplichte persconferentie na afloop aan zich voorbij liet gaan, bij Eleven Sports.

"Er mag iets ludieks geroepen worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor ons land", vervolgde de 89-voudig Belgische international. "We komen hier gewoon voetballen. Voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk."

"Ik heb geen zin in een conflict met Club Brugge, maar ik wil nu eigenlijk gewoon naar huis", aldus de ontgoochelde Kompany. "Ik wil tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij."

Club Brugge-coach Philippe Clement had naar eigen zeggen geen racistische geluiden gehoord. "Maar als iemand zulke dingen roept, zijn dat absoluut niet de waarden waar Club Brugge voor staat."

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht eindigde in 2-2. Wesley Hoedt leek met een late treffer de matchwinner te worden namens de bezoekers, maar Brugge kwam nog langszij. Club Brugge staat tweede in de Jupiler Pro League en heeft zes punten minder dan koploper Royale Union. Nummer vier Anderlecht heeft al elf punten achterstand.

