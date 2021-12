Steven Berghuis heeft na De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax bij ESPN uitgehaald naar Cor Pot, die vorig seizoen assistent-trainer van Feyenoord was. Volgens de aanvaller van Ajax heeft de rechterhand van Dick Advocaat bijgedragen aan de gespannen sfeer die zondag rond zijn terugkeer in De Kuip hing.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Vorig jaar verloren we vaker dan we wonnen en zat er in de hele ploeg heel veel frustratie", zei Berghuis, die afgelopen seizoen aanvoerder van Feyenoord was. "Dat kwam ook door een aantal mensen dat zich de laatste weken in de media heeft geroerd. Dan bedoel ik Cor Pot."

"Die heeft het mij heel moeilijk gemaakt. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar dan gebeurt het toch. Op dit moment is er geen frustratie bij Feyenoord en dat is oké. Dat zie je aan heel Feyenoord. Ze zijn allemaal opgeleefd. Het werd heel erg bij mij neergelegd, alsof ik de stoorzender was. Maar Arne Slot legt bloot wie de stoorzenders waren."

Berghuis maakte vorig seizoen onder leiding van Dick Advocaat een teleurstellend jaar door bij Feyenoord. Na de vijfde plaats in de Eredivisie besloot de aanvoerder van de Rotterdammers na vier jaar over te stappen naar Ajax. De transfer pakte voor beide clubs goed uit. Onder Slot draait Feyenoord mee in de top van de Eredivisie.

De pikante overstap kwam Berghuis op veel haatberichten en bedreigingen te staan. Hij deed daarom aangifte bij de politie. Fans van Feyenoord noemden ook 19 december, de dag van Feyenoord-Ajax, als een geschikt moment om revanche te nemen op de oud-speler van de club.

Rotterdamse supporters wachtten de spelersbus van Ajax op ondanks een toeschouwersverbod bij De Kuip, maar de aanwezigen werden op het verkeerde been gezet doordat de bus een omweg nam. Berghuis begon vervolgens als basisspeler aan De Klassieker.

Steven Berghuis werd na een uur gewisseld bij Ajax. Steven Berghuis werd na een uur gewisseld bij Ajax. Foto: Pro Shots

'Terugkeer is zó opgeklopt'

Berghuis zelf vindt dat er te veel nadruk is gelegd op zijn veelbesproken terugkeer in De Kuip. Hij nam de fans van Feyenoord dan ook niks kwalijk. "Zij worden zo beïnvloed door berichtgeving van de media. Ze nemen het me niet in dank af, maar het wordt zó opgeklopt."

"Natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, want je leest zoveel dingen die niet waar zijn. Dan houd je soms je hart vast: gaat het wel goed? Maar ik ben enorm dankbaar dat het zo is gegaan."

"Deze dag was best wel lastig, maar ik heb de keuze gemaakt om erboven te staan", vervolgde de middenvelder annex aanvaller, die een goede start kende bij Ajax. "Het is zo opgeklopt: 19 december zou dé dag zijn. Maar al met al is het oké gegaan."

Berghuis vond de kwaliteitsarme Feyenoord-Ajax "geen fantastische wedstrijd". "Maar dat neem je voor lief als je de drie punten pakt, zeker omdat de verschillen op de ranglijst erg klein zijn."