Liverpool heeft zondag punten verspeeld in de strijd om de titel in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp speelde door een blunder van doelman Alisson met 2-2 gelijk bij Tottenham Hotspur. Koploper Manchester City won wel, terwijl het door een coronagolf geplaagde Chelsea punten verspeelde.

Liverpool kwam na een klein kwartier op achterstand tegen Tottenham door een doelpunt van Harry Kane, die met een schuiver in de linkerhoek zijn eerste competitietreffer in maar liefst zeven maanden maakte. Tien minuten voor rust kopte Diogo Jota de gelijkmaker binnen.

In de tweede helft golfde het spel op en neer. Twintig minuten voor tijd kopte Andy Robertson Liverpool op voorsprong, maar vier minuten later bracht Son Heung-min de Spurs weer langszij. De Zuid-Koreaan profiteerde van een blunder van Liverpool-doelman Alisson, die in de fout ging bij een diepe bal.

Een klein kwartier voor tijd moest Liverpool, waar Virgil van Dijk ontbrak door een coronabesmetting, met tien man verder door een rode kaart voor Robertson. De linksback werd uit het veld gestuurd vanwege een stevige overtreding op Emerson Royal. Tottenham, waar Steven Bergwijn op de bank bleef, wist in de slotfase niet te profiteren van de overtalsituatie.

Door het gelijkspel heeft Liverpool nu drie punten achterstand op koploper Manchester City, dat eerder op de dag op bezoek bij Newcastle United de achtste competitiezege op rij boekte: 0-4. Rúben Dias opende na vijf minuten met een kopbal de score voor City en João Cancelo verdubbelde de voorsprong halverwege de eerste helft met een hard schot in de linkerbovenhoek.

Na ruim een uur spelen maakte Riyad Mahrez er met een schot van dichtbij 0-3 van. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR besloot anders. Raheem Sterling verzorgde in de slotfase met een intikker het slotakkoord. Nathan Aké bleef op de bank bij de bezoekers.

Door corona geplaagd Chelsea niet langs Wolves

Chelsea kwam op bezoek bij Wolverhampton Wanderers niet verder dan 0-0. De winnaar van de Champions League had bij de organisatie van de Premier League tevergeefs gevraagd of de wedstrijd tegen Wolverhampton kon worden uitgesteld. De Londenaren hebben te maken met een flink aantal coronagevallen.

Onder anderen Jorginho, Kai Havertz en Ruben Loftus-Cheek testten recent positief. Trainer Thomas Tuchel moest het vanwege coronabesmettingen al zonder Romelu Lukaku, Timo Werner, Ben Chilwell en Callum Hudson-Odoi stellen.

Hierdoor had Chelsea tegen de Wolves slechts zes spelers, onder wie twee keepers, op de bank zitten. Hakim Ziyech had een basisplaats bij 'The Blues', maar kon zijn ploeg ook niet aan de zege helpen. De beste kans voor de bezoekers was voor Christian Pulisic, die op Wolverhampton-doelman José Sa stuitte. Ki-Jana Hoever stond in de basis bij de thuisploeg.

Door het twee gelijkspel op rij - donderdag werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Everton - raakt nummer drie Chelsea verder achterop in de titelstrijd. De achterstand op koploper Manchester City is nu zes punten.

Teleurstelling bij Chelsea-middenvelder Mason Mount. Teleurstelling bij Chelsea-middenvelder Mason Mount. Foto: Getty Images

