Arne Slot sprak na de verloren Klassieker van zondag tegen Ajax (0-2) van een frustrerende middag. Volgens de trainer van Feyenoord lukte het zijn ploeg wel om de Amsterdammers partij te bieden, maar viel het aanvallend tegen.

"Ik was vooraf benieuwd of we er een gelijkwaardige wedstrijd van konden maken. Een cynisch iemand zou dan zeggen: dat is gelukt, want het was van allebei slecht. Wij hebben Ajax het voetbal heel moeilijk gemaakt, maar zij bij ons ook", zei Slot na de wedstrijd tegen ESPN.

"We probeerden te voorkomen dat ze de vrije man vonden en dat is goed gelukt. Die 0-2 is zo jammer, want ik had nog wel het gevoel dat er iets in zat. Het is een wedstrijd van weinig kansen, dan is het niet handig om een eigen goal te maken", doelde Slot op de 0-1 van Feyenoorder Marcos Senesi.

De 43-jarige Slot was dan ook tevreden over het spel zonder bal van zijn ploeg. "Maar aan de bal waren we heel slordig en niet dreigend genoeg. Je moet het Ajax wel nageven dat zij er natuurlijk ook bovenop duiken als ze de bal verliezen."

Toornstra: 'Een schot op doel en twee goals, dat is knap'

Volgens Jens Toornstra is de nederlaag van Feyenoord tegen Ajax onnodig. "Ik denk niet dat we hier hadden hoeven te verliezen, eerlijk gezegd. Zij hebben één keer op doel geschoten en twee goals gemaakt. Dat is knap", zei Toornstra een tikkeltje cynisch voor de camera van ESPN.

"Deze wedstrijden worden op details beslist. We wilden heel gedisciplineerd spelen en toch de druk erop houden. Maar je weet dat Ajax sterk aan de bal is. Dus dat ging niet altijd heel goed. Maar in de eindfase wisten ze ook vaak niet wat ze moesten doen. Vandaar dat ze maar één schot op het doel hadden."

De 32-jarige Toornstra zag dat Feyenoord na rust wel meer risico nam. "En toen kregen we ook twee goede mogelijkheden. Die ballen moeten er dan wel net in vliegen. Het is nu echt balen, want we hadden hier graag een resultaat neergezet."

Feyenoord geeft door de nederlaag nu drie punten toe op de rivaal uit Amsterdam. De Rotterdammers sluiten het kalenderjaar woensdag af met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

