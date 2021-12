Captain Dusan Tadic en trainer Erik ten Hag zijn niet geschrokken van de onrust en het vuurwerk zondag op het moment dat de spelersbus van Ajax arriveerde bij De Kuip voor De Klassieker tegen Feyenoord. Een paar honderd supporters probeerden bij de bus te komen, waarop de ME ingreep.

"Ik heb het bombardement op Belgrado van 1999 meegemaakt", zei Tadic na De Klassieker, die Ajax met 0-2 won. "Dat was moeilijk. Maar dit was ongelooflijk mooi."

De 33-jarige Serviër vertelde dat hij geen moment bang was. Hij vond het eerder prettig. "Wij missen het publiek in het stadion en dus was dit fijn. Het gaf ons energie en was niet beangstigend. Het zorgde voor motivatie. En ik denk dat de andere spelers het ook zo beleefd hebben."

Ten Hag wilde de ongeregeldheden ook niet te groot maken. "Er was een welkomstcomité", zei de trainer met een glimlach. "Maar dat zijn we gewend, de aankomst was niet anders dan voor andere Klassiekers. We waren de rust zelve toen we naar Rotterdam vertrokken en hebben ons prima op het voetbal kunnen richten. Het was goed georganiseerd, met dank aan de instanties en ook aan Feyenoord."

'Ik heb het met Berghuis besproken'

Uiteindelijk moest er politie te paard en een waterkanon aan te pas komen om een einde te maken aan de rellen. Honderden Feyenoord-supporters waren voorafgaand aan de wedstrijd, die gespeeld werd voor lege tribunes, naar De Kuip gekomen. De woede richtte zich vooral op Steven Berghuis, die voor het eerst tegen Feyenoord speelde sinds zijn beladen transfer naar Ajax.

Ten Hag heeft de afgelopen maanden vaak met Berghuis gesproken over De Klassieker. "We hebben besproken wat deze dag kon brengen en hadden ook een plan klaarliggen voor als er met publiek gespeeld zou worden. Dat had een factor kunnen zijn en die hadden we in ons voordeel kunnen gebruiken."

"Nu was dat niet nodig. De afgelopen dagen heb ik ook niet meer Steven besproken wat er vandaag allemaal zou gebeuren. Hij was er klaar voor."

Berghuis kreeg van Ten Hag een basisplaats tegen Feyenoord en werd na zestig minuten gewisseld bij een 0-1-stand. Vervolgens benutte Tadic in de 81e minuut een strafschop, waardoor Ajax met 0-2 won.

