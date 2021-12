Ajax heeft zondag met winst in De Klassieker tegen Feyenoord goede zaken gedaan in de top van de Eredivisie. Door een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een benutte strafschop van Dusan Tadic wonnen de Amsterdammers met 0-2 in De Kuip.

Voor rust gebeurde er weinig op het veld en was er niet eens een schot tussen de palen. Toch leidde Ajax, met de veelbesproken Steven Berghuis in de basis, halverwege met 0-1 door de knullige eigen goal van Senesi in de 44e minuut.

Na rust drong Feyenoord even aan, maar dat leverde amper kansen op. De beslissing viel tien minuten voor tijd, toen de bal op de stip ging vanwege een overtreding van Feyenoord-aanvaller Reiss Nelson op Ajax-verdediger Devyne Rensch. Tadic schoot vanaf 11 meter beheerst binnen.

Door de overwinning heeft Ajax nu drie punten voorsprong op Feyenoord. De ploeg van trainer Erik ten Hag is in ieder geval voor even Eredivisie-koploper, maar PSV kan de eerste plek later op de dag weer overnemen. De Eindhovenaren spelen om 16.45 uur uit tegen RKC Waalwijk.

40 Feyenoord-fans rennen achter Ajax-bus aan, ME zet waterkanon in

Onrust rond Kuip voorafgaand aan Klassieker

Voorafgaand aan de 191e editie van De Klassieker was het onrustig rond De Kuip. Feyenoord-supporters renden met vuurwerk achter de spelersbus van Ajax aan en enkele minuten later greep de ME in. Ook werd een waterkanon ingezet.

De woede van de Rotterdamse aanhang was vooral gericht op Berghuis, die zijn eerste wedstrijd speelde tegen zijn vorige club sinds zijn beladen transfer afgelopen zomer. De Oranje-international had een basisplaats bij Ajax en kreeg na negen minuten ook de eerste mogelijkheid. Hij schoot van afstand ver over. Even later was Antony dichter bij een doelpunt, met een leep balletje dat net naast ging.

Aan de overkant van het veld was er een goede voorzet van Tyrell Malacia en schoot Orkun Kökçu een vrije trap in de muur. Een schot op doel bleef echter uit. Ondertussen viel het spel tegen en slaagde Feyenoord er niet in om fouten af te straffen van doelman Remko Pasveer en linksback Nicolás Tagliafico, die vroeg in de wedstrijd de geblesseerde Lisandro Martínez was komen vervangen.

Een 0-0-ruststand leek in de maak, tot Senesi in de 44e minuut een knullige eigen goal maakte. De Argentijn wilde de bal bij een lage voorzet van Tadic terugspelen op keeper Justin Bijlow, maar die rekende daar niet op: 0-1.

Marcos Senesi opende met een eigen doelpunt de score in de lege Kuip. Marcos Senesi opende met een eigen doelpunt de score in de lege Kuip. Foto: Pro Shots

Nelson laat goede kans onbenut

Twee minuten na rust kreeg Feyenoord al een kans op 1-1, maar ook Nelson kreeg de bal niet tussen de palen. De Engelse aanvaller, halverwege ingevallen voor Luis Sinisterra, schoot over en liet zo de beste kans voor de thuisploeg onbenut.

Verder viel er nog altijd weinig te beleven in de tegenvallende topper, die na een uur voorbij was voor Berghuis. Davy Klaassen verving hem. Bij Feyenoord kwam supersub Cyriel Dessers voor de laatste twintig minuten het veld in en werd later ook Alireza Jahanbakhsh ingebracht in de hoop iets te forceren.

Dat lukte niet. Er werd nog wel gescoord, maar dan door Ajax. Vanwege een overtreding van Nelson op invaller Rensch ging de bal in de 81e minuut op de stip. Tadic schoot de penalty beheerst binnen en besliste zo de 191e Klassieker.

Dusan Tadic besliste de wedstrijd vanaf elf meter. Dusan Tadic besliste de wedstrijd vanaf elf meter. Foto: Pro Shots

