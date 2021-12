NEC heeft zondag een einde gemaakt aan een slechte reeks in de Eredivisie. De Nijmegenaren wonnen met 0-2 bij Go Ahead Eagles en pakten zo voor het eerst in zes competitieduels weer eens de drie punten.

Beide doelpunten in De Adelaarshorst vielen in de eerste helft. Elayis Tavsan opende na een klein half uur de score en Jordy Bruijn verdubbelde de voorsprong even later uit een strafschop.

NEC boekte de eerste competitiezege sinds 31 oktober. Daarna werd drie keer verloren en tweemaal gelijkgespeeld. In de KNVB-beker kwam de ploeg van coach Rogier Meijer eerder deze week bij SC Cambuur (1-2) wel tot winst.

Door de overwinning op Go Ahead neemt NEC de tiende plaats op de ranglijst over van de Deventenaren. Het verschil tussen de twee ploegen is een punt.

Go Ahead-doelman Warner Hahn kon de openingstreffer van Elayis Tavsan niet voorkomen.

Tavsan opent score op fraaie wijze

In de eerste helft kreeg NEC de beste kansen en dat leidde in de 29e minuut tot de 0-1. Tavsan schoot de bal fraai met links in de kruising. Go Ahead-doelman Warner Hahn kreeg nog wel een hand achter de bal, maar kon het tegendoelpunt niet voorkomen.

Acht minuten later was het opnieuw raak voor de bezoekers. Bruijn schoot een penalty feilloos binnen, nadat Cas Odenthal in het zestienmetergebied werd vastgehouden door Luuk Brouwers.

Kort daarna was NEC dicht bij de 0-3. Dirk Proper probeerde het vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar zijn poging belandde op de linkerpaal.

Na rust kwam Go Ahead wat beter in de wedstrijd en creëerde het een aantal kansen. De grootste was in de slotfase voor invaller Gerrit Nauber, maar de Duitse verdediger kopte van dichtbij op de paal. Voor NEC kwam de zege niet meer in gevaar.

