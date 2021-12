De Belgische topper tussen Club Brugge en Anderlecht is zondag in 2-2 geëindigd. Wesley Hoedt leek met een late treffer de matchwinner te worden, maar Brugge kwam nog langszij. In de Bundesliga nam het SC Freiburg van doelman Mark Flekken de derde plaats over van Bayer Leverkusen.

Bij een scrimmage na een hoekschop schoot Hoedt in de 81e minuut in tweede instantie raak. Het was voor de zesvoudig international van Oranje zijn eerste competitietreffer sinds het seizoen 2016/2017, toen hij in Italië voor Lazio speelde.

Vijf minuten later zorgde Hans Vanaken voor de gelijkmaker. De middenvelder van Brugge kon bij een corner vrijstaand binnenkoppen.

Brugge was vroeg op voorsprong gekomen dankzij Charles de Ketelaere, die van dicht bij raak schoot na een subtiel steekpassje van Oranje-international Noa Lang. Ook Ruud Vormer had een basisplaats bij Brugge, Bas Dost bleef op de bank.

Anderlecht, dat naast Hoedt met Joshua Zirkzee nog een Nederlander in de basis had staan, kwam een kwartier voor tijd op 1-1. Francis Amuzu speelde twee verdedigers uit en scoorde met een fraai schot in de verre hoek.

Brugge staat tweede in België en heeft na het gelijkspel zes punten minder dan koploper Royale Union. Voor nummer vier Anderlecht is de achterstand al opgelopen tot elf punten.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Jupiler Pro League

SC Freiburg viert de winnende treffer van Kevin Schade tegen Bayer Leverkusen. SC Freiburg viert de winnende treffer van Kevin Schade tegen Bayer Leverkusen. Foto: EPA

Flekken klimt met Freiburg naar derde plaats

In Duitsland won Freiburg thuis met 2-1 van Bayer Leverkusen. Vincenzo Grifo bracht de thuisploeg na ruim een half uur op voorsprong uit een strafschop. Op slag van rust trok Charles Aránguiz de stand gelijk. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Kevin Schade Freiburg de winst.

Naast Flekken stonden er nog drie Nederlanders op het veld in het Europa-Park Stadion. Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven hadden een basisplaats bij Leverkusen. In de slotfase werd Sinkgraven gewisseld voor Mitchel Bakker.

Freiburg heeft een punt meer dan Leverkusen, dat nu vierde staat. Bayern München gaat als koploper de winterstop in en heeft negen punten meer dan nummer twee Borussia Dortmund.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga