De eerste Friese derby in bijna zes jaar is zondag gewonnen door sc Heerenveen. De uitploeg rekende dankzij twee goals van Henk Veerman af met SC Cambuur, dat lange tijd met een man minder op het veld stond: 1-2.

Spits Veerman benutte vroeg een penalty, waarna Cambuur ook nog eens met een man minder verder moest door een lompe overtreding van Doke Schmidt. Desondanks werd het voor rust 1-1 dankzij de in vorm verkerende spits Roberts Uldrikis.

Heerenveen had in de tweede helft een overwicht en de beste mogelijkheden, maar leek zich stuk te bijten op het tiental van de rivaal. Vlak voor tijd zorgde Henk Veerman echter alsnog voor de beslissing met een knappe kopbal.

Het resultaat in Leeuwarden betekent voor Heerenveen dat de club nu al zes Eredivisie-duels ongeslagen is. De laatste nederlaag dateert van 30 oktober. Cambuur, waar trainer Henk de Jong nog altijd ontbrak, had vijf van de laatste zes competitiewedstrijden gewonnen.

Doke Schmidt speelde met een harde overtreding op Tibor Halilovic een hoofdrol. Doke Schmidt speelde met een harde overtreding op Tibor Halilovic een hoofdrol. Foto: Pro Shots

Cambuur begint dramatisch aan derby

De start van Cambuur in het lege eigen stadion was dramatisch. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf na tussenkomst van de VAR een penalty na een handsbal van Calvin Mac-Intosh en Henk Veerman faalde niet vanaf elf meter. Tot overmaat van ramp kreeg Doke Schmidt niet veel later rood wegens een lompe charge.

Wie een simpele middag voor Heerenveen verwachtte, kwam echter bedrogen uit. De thuisploeg rechtte de rug, deed niet onder voor de Friese rivaal en kwam na een half uur zelfs op gelijke hoogte. Keeper Xavier Mous tastte mis en spits Uldrikis kopte raak.

Het vijfde doelpunt in vier wedstrijden van de Letse international was verdiend voor Cambuur, dat voor rust nog wel een keer goed wegkwam. Heerenveen-aanvaller Anthony Musaba trof met een hard schot namelijk de paal.

In de wat tegenvallende tweede helft was Heerenveen het gevaarlijkst (Musaba, Henk Veerman en Joey Veerman kregen mogelijkheden), maar hield de ploeg van trainer Johnny Jansen moeite met het stugge Cambuur.

In de slotminuten viel de bevrijdende goal van Henk Veerman echter alsnog. De lange spits kopte raak uit een fraaie voorzet van linksback Rami Kaib. Daarna was het met enkele opstootjes nog onvriendelijk tussen beide ploegen.

Een kopbal van Henk Veerman leverde sc Heerenveen de overwinning op. Een kopbal van Henk Veerman leverde sc Heerenveen de overwinning op. Foto: Getty Images

