Voorafgaand aan De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondag is het onrustig geweest rond De Kuip. Eerst probeerden supporters met vuurwerk bij de spelersbus van de Amsterdammers te komen en later kwam het tot een confrontatie met de ME.

Vanwege de coronamaatregelen moet De Kuip zondag leeg blijven, maar in de uren voorafgaand aan de Eredivisie-topper verzamelden honderden Feyenoord-supporters zich op de parkeerplaats voor het stadion.

Op het moment dat de spelersbus van Ajax-arriveerde, met daarin voormalig Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, werd het onrustig. De bus nam een andere route dan normaal, om zo de wachtende fans te omzeilen.

De Rotterdamse supporters renden vervolgens achter de bus aan en staken veel vuurwerk af.

Enkele minuten later greep de ME in. Er werd een waterkanon ingezet om de parkeerplaats voor het stadion leeg te krijgen. Ook was er veel politie te paard.

Topper is extra beladen door transfer Berghuis

Een halfuur voor de aftrap was het weer rustig rond De Kuip. De topper is extra beladen omdat het de eerste wedstrijd van Berghuis is tegen Feyenoord sinds zijn spraakmakende overstap afgelopen zomer naar Ajax.

De Oranje-international reed gewoon met de Ajax-spelersbus mee en heeft een basisplaats tegen zijn oude club.

Feyenoord tegen Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Beide clubs hebben een punt achterstand op PSV, dat om 16.45 uur op bezoek gaat bij RKC Waalwijk.