Ajax Vrouwen heeft zondag revanche genomen in De Klassieker. De koploper versloeg in eigen huis Feyenoord met 2-0. FC Twente en PSV wonnen ook en passeerden de Rotterdammers zo op de ranglijst.

De eerste Klassieker bij de vrouwen eindigde begin oktober in Rotterdam nog in een 4-1-overwinning voor Feyenoord, maar ditmaal pakte Ajax de drie punten. De Amsterdammers maakten vlak na rust het verschil. Romée Leuchter benutte een penalty en tekende drie minuten later op aangeven van Sherida Spitse ook voor de 2-0.

Door de overwinning blijft Ajax de koploper in de Eredivisie bij de vrouwen. Feyenoord, dat de koppositie zou overnemen bij een overwinning in Amsterdam, zakte van de tweede naar de vierde plaats door zeges van FC Twente en PSV.

Twente versloeg Excelsior in Rotterdam met liefst 1-9. De thuisploeg kwam in de tweede minuut nog wel op voorsprong via Sabrine Ellouzi, maar daarna bezorgden Fenna Kalma (hattrick), Anna-Lena Stolze (twee keer), Marisa Olislagers, Kayleigh van Dooren, Caitlin Dijkstra en Lotje de Keijzer de club uit Enschede de winst.

PSV was in eigen huist met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag. Voormalig international Desiree van Lunteren en Esmee Brugts maakten de doelpunten in Eindhoven Bij PSV kreeg Melanie Bross een kwartier voor tijd rood (twee keer geel), maar ADO kwam niet meer langszij en kreeg in de slotfase de 2-0 om de oren.

Stand in top Eredivisie Vrouwen 1. Ajax 12-25 (+20)

2. FC Twente 12-24 (+32)

3. PSV 12-23 (+6)

4. Feyenoord 13-22 (+4)

