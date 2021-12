Liverpool-manager Jürgen Klopp zal in januari geen nieuwe spelers halen die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Ook voor andere Engelse clubs speelt de vaccinatiestatus van spelers mee in de afwegingen die zij maken op de transfermarkt.

"We zijn momenteel nog niet met spelers in onderhandeling. Maar ik heb er al wel over nagedacht. En ja, het zal absoluut invloed hebben", zei Klopp op de vraag of zijn club alleen gevaccineerde spelers zal aantrekken.

In Engeland loopt het aantal besmettingen met de gevreesde omikronvariant de laatste dagen snel op. Het voetbal is er zwaar door getroffen. Afgelopen week werden tien duels afgelast omdat veel ploegen met een corona-uitbraak kampen.

In oktober werd bekend dat 81 procent van de spelers minimaal één prik heeft gehad, het aantal spelers dat volledig gevaccineerd is lag toen op slechts 68 procent.

"Ongevaccineerde spelers zijn een constante bedreiging voor iedereen binnen de club", vindt Klopp. "Het kan een enorme puinhoop in de organisatie veroorzaken. Er hoeft maar één positieve test te zijn om een heleboel mensen in isolatie te moeten stoppen."

Liverpool miste eerder deze week bij de 3-1-zege op Newcastle United drie spelers, onder wie Virgil van Dijk, wegens coronabesmettingen. Pas enkele uren voor de wedstrijd kreeg Klopp te horen dat hij niet over het trio kan beschikken.

Ook andere clubs kijken naar vaccinatiestatus

Klopp is de eerste trainer in de Premier League die meldde geen ongevaccineerde spelers te willen kopen. Andere coaches gaven al wel aan dat het ook bij hen meespeelt in hun overwegingen.

"Bij een transfer zijn we op zoek naar een speler die ons direct beter maakt", zei Aston Villa-coach Steven Gerrard. "Daarbij kijken we naar alle aspecten. Ook of iemand zich heeft laten vaccineren."

Ook Patrick Vieira van Crystal Palace kijkt in januari naar de vaccinatiestatus van zijn eventuele aankopen. "Als een nieuwe speler tien dagen in isolatie moet, dan is dat verre van ideaal. Maar ik denk niet dat wel of geen vaccin uiteindelijk de doorslag geeft als we een speler willen kopen", zei de Fransman.

