Ajax begint zondag met Steven Berghuis in de basis aan De Klassieker tegen Feyenoord. De Oranje-international is terug in De Kuip na zijn beladen transfer van afgelopen zomer. Bij Feyenoord ontbreekt Gernot Trauner.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Geertuida, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Ajax Pasveer; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Op het moment dat de spelersbus van Ajax zondag arriveerde bij De Kuip, die vanwege de coronamaatregelen leeg moet blijven, was het onrustig omdat een paar honderd supporters zich rond het stadion hadden verzameld. Feyenoord-supporters probeerden met vuurwerk bij de spelersbus van Ajax te komen.

Berghuis speelt, zoals verwacht, centraal op het middenveld, dat wordt gecompleteerd door Ryan Gravenberch en Edson Álvarez. Davy Klaassen zit op de bank.

Verrassende naam in de Ajax-basis is die van Perr Schuurs centraal achterin. Hij neemt de plaats in van Jurriën Timber, die als rechtsback de geblesseerde Noussair Mazraoui vervangt. Devyne Rensch, de andere optie op de rechtsbackpositie, is door Ten Hag buiten de basis gelaten.

40 Feyenoord-fans rennen achter Ajax-bus aan, ME zet waterkanon in

Geertruida vervangt Trauner

Ook Feyenoord-trainer Arne Slot is gedwongen te wisselen in zijn basis. Trauner, die afgelopen woensdag geblesseerd uitviel in het KNVB-bekerduel met FC Twente, is niet op tijd fit. De Oostenrijker wordt centraal achterin vervangen door Lutsharel Geertruida.

Op het middenveld kiest Slot opnieuw voor Fredrik Aursnes. Jens Toornstra begint rechtsvoorin en Bryan Linssen staat in de spits. Alireza Jahanbakhsh en Cyriel Dessers, die tegen Twente de kans kregen vanaf het begin, zitten op de bank.

Feyenoord tegen Ajax begint zondag om 14.30 uur in een lege Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Beide clubs hebben een punt achterstand op PSV, dat om 16.45 uur op bezoek gaat bij RKC Waalwijk.