81' GOAL Ajax! 0-2



Dusan Tadic beslist De Klassieker in het voordeel van Ajax. Feyenoord-doelman Justin Bijlow zit wel in de goede hoek, maar is kansloos bij de inzet van de aanvoerder van Ajax in de linkerhoek van de doelman. Met het nodige geluk en nogal geflatteerd staat Ajax op 0-2.