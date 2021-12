Elton Kabangu was zaterdagavond zijn familie en Willem II dankbaar na zijn eerste goal in de Eredivisie. De Belgische spits kon zich bij de 4-1-nederlaag tegen AZ eindelijk onderscheiden nadat hij ernstig ziek was door corona.

"Het heeft heel lang geduurd voordat ik weer voetballer kon zijn. Dat is me gelukt door mensen rondom mij, mijn familie en de club. Nu ben ik gelukkig weer 100 procent", zei de 23-jarige Kabangu tegen de NOS.

Kabangu testte in juli 2020 positief op het coronavirus en werd zo ziek dat hij opgenomen moest worden op de intensive care (ic). Drie maanden later kon de Belg voor het eerst meetrainen met Willem II.

Pas in augustus van dit jaar was Kabangu klaar voor zijn eerste invalbeurt in de Eredivisie. Zaterdag bij de uitwedstrijd tegen AZ stond hij voor het eerst in de basis.

'Het is niet makkelijk geweest'

Dat hij meteen zijn eerste doelpunt maakte, vond de spits heel speciaal. "Er ging van alles door mijn hoofd. Door het slechte resultaat is het een beetje dubbel natuurlijk. Maar mijn persoonlijke verhaal is bekend."

"Ik was gewoon gefocust op de wedstrijd. Maar toen de bal tegen de touwen ging, schoot meteen door mijn hoofd wat er gebeurd is. Het is niet gemakkelijk geweest, maar ik heb me er doorheen geknokt."

Met zijn doelpunt hoopt Kabangu de moeilijke periode achter zich te laten. "Iedereen is heel blij voor mij. Veel mensen hebben mij de afgelopen tijd gesteund, we hebben dit samen gedaan."

Door de ruime nederlaag in Alkmaar blijft Willem II hangen in de onderste regionen van de Eredivisie. De Tilburgers hebben achttien punten en bezetten de dertiende plek.

