Ajax en PSV hebben zaterdag gunstig geloot voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Titelverdediger Ajax mag thuis gaan spelen tegen de amateurs van Excelsior Maassluis. PSV neemt het in Eindhoven op tegen Telstar.

Daarnaast weten beide topclubs dat ze in een eventuele kwartfinale wederom thuis mogen spelen en elkaar dus opnieuw ontlopen. Ook de winnaars van FC Groningen-NEC en RKC Waalwijk-ADO Den Haag wacht in de kwartfinales een thuisduel.

Ajax speelde ook in de vorige ronde in de Johan Cruijff ArenA tegen een amateurclub. Barendrecht werd woensdag met 4-0 verslagen. PSV bereikte de laatste zestien door Fortuna Sittard met 2-0 te kloppen.

De wedstrijden in de achtste finales worden op 18, 19 en 20 januari afgewerkt. Het speelschema maakt de KNVB binnenkort bekend. Het bekertoernooi wordt op 17 april afgesloten met de finale in De Kuip.

Programma achtste finales NAC Breda-PEC Zwolle

FC Twente-AZ

Ajax-Excelsior Maassluis

RKC Waalwijk-ADO Den Haag

PSV-Telstar

Sc Heerenveen-Go Ahead Eagles

Vitesse-DVS'33 Ermelo

FC Groningen-NEC

Vier duels tussen Eredivisie-clubs

Bij de loting kwamen vier wedstrijden tussen Eredivisie-clubs uit de koker. FC Twente-AZ is op papier het mooiste affiche. De tukkers zorgden deze week in de tweede ronde voor een verrassing door na verlenging Feyenoord uit te schakelen.

DVS'33, naast Excelsior Maassluis de enige amateurclub die nog in het toernooi zit, trof het niet met de loting. De ploeg uit Ermelo moet in Arnhem op bezoek bij Vitesse.

Het is maar zeer de vraag of de achtste finales met publiek afgewerkt kunnen worden. De huidige coronamaatregelen, waarbij publiek bij sportwedstrijden niet is toegestaan, lopen in ieder geval tot en met 14 januari.