Excelsior is er niet in geslaagd de achterstand op koploper FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie terug te brengen tot één punt. De Rotterdammers kwam zaterdag op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht niet verder dan 1-1.

Daar mocht Excelsior niet eens over klagen, want de gelijkmaker viel pas in de 87e minuut. Thijs Dallinga, topscorer van de Eerste Divisie, benutte een penalty.

De 21-jarige spits, vorig seizoen nog uitkomend voor FC Groningen, bracht zijn totaal daarmee na twintig wedstrijden op 25 doelpunten. Het record staat al sinds het seizoen 1961/1962 op naam van Joop Schuman, die destijds namens SC Heracles 44 keer scoorde.

FC Dordrecht, dat dit seizoen pas twee overwinningen boekte, kwam vroeg in de tweede helft dankzij de Belg Jacky Donkor verrassend op voorsprong. Na de late gelijkmaker van Dallinga beëindigde Excelsior het duel na rood voor Michael Chacón met tien man.

Excelsior bezet de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, drie punten achter FC Volendam, dat vrijdag met 2-3 won bij Almere City FC. De bovenste twee ploegen promoveren aan het eind van het seizoen direct naar de Eredivisie.

Het duel tussen FC Eindhoven en Roda JC eindigde eerder op de dag in 1-1. Patrick Pflücke schoot de Limburgers in de voorlaatste minuut uit een penalty op voorsprong, waarna Maarten Peijnenburg in blessuretijd alsnog een punt redde voor Eindhoven.

