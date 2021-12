Willem II heeft zaterdag de zevende nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. De dolende Tilburgers leken bij AZ door een bijzondere goal van Elton Kabangu lang op weg naar een verrassend resultaat, maar gingen met 4-1 ten onder.

De 23-jarige Kabangu speelt sinds 2019 voor Willem II, maar miste heel vorig seizoen doordat hij het coronavirus opliep en op de intensive care belandde. Hij maakte tegen AZ pas zijn basisdebuut voor zijn club.

Na de vroege openingsgoal van Dani de Wit zorgde Kabangu in de 36e minuut voor de 1-1, wat zijn eerste doelpunt sinds zijn lange absentie betekende. Het leidde tot flinke ontlading bij de aanvaller.

Willem II leek stand te gaan houden, maar in de slotfase sloeg AZ alsnog toe. Eerst kreeg keeper Timon Wellenreuther een eigen goal op zijn naam (bij een penalty van Albert Gudmundsson belandde de bal via de paal en zijn rug in het doel), waarna Gudmundsson nog twee keer scoorde.

AZ boekte al de zesde opeenvolgende overwinning (vier in de competitie, één in de Conference League en één in de KNVB-beker). De kampioen van 1981 en 2009 is opgeklommen naar de zesde plek.

Het Willem II van trainer Fred Grim, dat met tien man eindigde omdat Nikos Michelis rood kreeg voor zijn overtreding waar de strafschop uit voortkwam, won op 25 september voor het laatst. PSV werd toen met 2-1 verslagen.

Elton Kabangu beleefde een gedenkwaardige avond in het lege AFAS Stadion.

Karlsson doet weer van zich spreken

In de beginfase van AZ-Willem II trok vooral Jesper Karlsson de aandacht naar zich toe. De aanvaller van AZ raakte twee keer de lat én stelde ploeggenoot De Wit met zijn zesde assist van het seizoen in staat om de score te openen.

Na de snelle treffer viel AZ wat terug en plots was het Willem II dat op gelijke hoogte kwam. De snelle Kabangu werd diep gestuurd en bleef oog in oog met keeper Peter Vindahl Jensen koel en kon eindelijk weer eens juichen.

Op een grote kans voor Vangelis Pavlidis na bleef Willem II na rust redelijk simpel op de been. De bezoekers mochten zelfs hopen op meer, want Kabangu kreeg opnieuw een grote kans. Ditmaal redde Vindahl Jensen wél.

Met nog een kwartier te gaan ging het alsnog mis voor de bezoekers. Op advies van de VAR gaf arbiter Allard Lindhout een penalty aan AZ en rood voor Willem II'er Michelis wegens vasthouden. Gudmundsson schoot met veel fortuin raak en zorgde in de slotminuten met nog eens twee goals voor een geflatteerde uitslag.

